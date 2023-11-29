Жодних обмежень: Байден хоче дати Ізраїлю доступ до всього озброєння на складах

США побудували на Близькому Сході низку складів на випадок війни в регіоні. Зараз АОІ може отримувати тільки "надлишкову" або "застарілу" зброю. Це обмеження хочуть зняти.

Президент США Джо Байден виступає за те, щоб зняти обмеження для Ізраїлю у запасах зброї армії США, які є на Близькому Сході. Про це повідомляє The Intercept.

Білий Дім вимагав зняти обмеження щодо всіх категорій зброї та боєприпасів на американських складах, що знаходяться в самому Ізраїлю. Рішення про це включено у запит Джо Байдена до Сенату на військову допомогу. Наразі ізраїльська армія може використовувати тільки те озброєння, яке армія США вважає "надлишковим" або "застарілим".

Пентагон у 1980-х роках побудував склади з озброєнням на Близькому Сході на випадок регіональної війни. Ізраїльський склад називається War Reserve Stockpile Allies-Israel (WRSA-I). Він є найбільшим складом озброєння американської армії. Запаси регламентуються суворими вимогами. Зараз Ізраїль має до нього доступ, але за певних обставин. Саме їх і хочуть зняти в Білому Домі.

Також Білий дім пропонує Сенату проголосувати за зняття обмежень на поповнення запасів WRSA-I. Зараз Пентагон не може витрачати більше як 200 млн доларів на рік. Таким чином Ізраїль може отримати майже безперебійний канал для постачання озброєнь та боєприпасів.

Обмеження на доступ до складів пропонують зробити постійним, а от зняти обмеження на поповнення складів лише на 2024 фінансовий рік.

"Надзвичайний запит президента на додаткове фінансування по суті, створить безперешкодний трубопровід для постачання Ізраїлю будь-яких оборонних товарів шляхом простого розміщення їх у запасі WRSA-I або інших запасах, призначених для Ізраїлю", — заявив Джош Пол, ексчиновник, який працював у Бюро з військово-політичних питань Держдепу США.

Нагадаємо, 28 листопада ЗМІ писали, що Заходом шириться втома від війни в Україні, що є новою загрозою для Києва.

Також відомо, що Ізраїль використав понад 100 тисяч снарядів, з яких 90 тисяч по сектору Газа.