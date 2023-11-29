Бійці ЗСУ зруйнували "гніздо" операторів дронів ЗС РФ у 5-поверхівці на Херсонщині (відео)

Ворог активно використовував багатоповерхівку для вильотів дронів, оскільки лівий берег перебуває у низині, і підібрати вигідну позицію не так просто.

На Херсонщині російські окупанти облаштували позиції просто на балконах п'ятиповерхового будинку і звідти запускали дрони. Бійці ЗСУ влучним прильотом дрона знищили вороже "гніздо". Про це повідомив український волонтер Сергій Стерненко.

"Удари по позиціях російських дронників на лівому березі Херсонщини. Ворог активно використовує цю багатоповерхівку для вильотів, так як лівий берег у низині, і підібрати нормальну позицію не так просто", — проінформував Стерненко.

На опублікованих кадрах видно, як українські аеророзвідники вистежували, звідки російські окупанти запускають безпілотники. Для цього загарбники використовували верхні поверхи 5-поверхівки на лівому березі. Дрони запускали просто з балконів.

Українські захисники використали дрони з вибухівкою, які залетіли на "балконні" позиції росіян.

"Оператор 126 бригади Тероборони спільно із 79 прикордонним загоном ДПСУ розбили російське гніздо", — резюмував Стерненко.

Нагадаємо, що 28 листопада в Офісі президента заявили, що у підрозділах ЗСУ катастрофічно не вистачає людей, а середній вік бійців у деяких бригадах становить 54 роки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ блискавично знищили 3 танки РФ, які пішли на штурм їхніх позицій. "Князівські воїни" трьома пострілами відпрацювали по трьох одиницях ворожої техніки.