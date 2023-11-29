Втрати Росії на війні в Україні перевищили 300 тисяч осіб, — Столтенберг

За словами глави НАТО, у Володимира Путіна "високий поріг толерантності" до людських жертв, тому великі втрати навряд чи підштовхнуть його до завершення війни.

Російська Федерація втратила на війні в Україні понад 300 тисяч осіб убитими і пораненими. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг після саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 29 листопада, передає Deutsche Welle.

"У військовому відношенні Росія втратила значну частину своїх звичайних збройних сил", — сказав глава НАТО.

Столтенберг заявив, що РФ уже втратила в Україні 300 тисяч своїх солдатів, однак не уточнив, скільки саме російських військовослужбовців було вбито, а скільки поранено.

При цьому глава НАТО не вважає, що великі втрати можуть схилити Росію до завершення війни. За його словами, у російського президента Володимира Путіна "високий поріг толерантності" до людських жертв.

У серпні цього року газета The New York Times повідомила з посиланням на свої джерела, що офіційні особи США оцінюють втрати ЗС РФ у 120 тисяч загиблих і в 170-180 тисяч поранених. Зі свого боку російські ЗМІ, спираючись на відкриті джерела, 15 листопада підтвердили загибель щонайменше 37 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ повідомили з посиланням на американських офіційних осіб, що втрати Сил оборони України у війні проти Російської Федерації становлять 190 тисяч осіб вбитими і пораненими. За їхніми даними, у війні загинуло щонайменше 70 тисяч українських солдатів і до 120 тисяч було поранено.

Моніторингова місія ООН з прав людини 21 листопада повідомила, що з початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних осіб. Понад 560 із них — діти. Ще понад 18,5 тисячі цивільних осіб дістали поранення.