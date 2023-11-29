"Щиро в це вірить": бойова медикиня поскаржилася на нового командувача Медичними силами ЗСУ

Очільника Медичних сил ЗСУ змінили через потребу в новому рівні медичного забезпечення українських військових. Медикиня Марія Назарова розповіла, що не задоволена першою зустріччю з Анатолієм Казмірчуком, якого призначили на посаду 10 днів тому.

19 листопада президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Медичними силами ЗСУ генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Військова медикиня Марія Назарова розповіла про першу зустріч з новопризначеним та виявила своє незадоволення. Про це написала військова медикиня Марія Назарова з ніком "жаба польова" у своєму X (Twitter).

"Отже, перша зустріч з новим командувачем Медсил. Жоден підрозділ не забезпечений такмедом менш ніж на 100% — йому так доповіли, він щиро в це вірить", — сказала Назарова.

Вона зазначила, що зі слів Казмірчука, кров повинні переливати лише лікарі, крім цього, він має власний досвід ускладнень при переливанні.

"Дякуємо", — додала вона.

Призначення командувача Медичними силами ЗСУ: що відомо

19 листопада президент України Володимир Зеленський замінив командувача Медичними силами ЗСУ. Він призначив командувачем генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко. Зі слів Зеленського, Україні потрібен новий рівень медичного забезпечення українських військових.

20 листопада начальник пресслужби Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що нині "медична система не є ідеальною", тому потрібні зміни та трансформації. За його словами, призначення Казмірчука є виваженим рішенням, яке було ухвалене після тривалих консультацій і розгляду кандидатів.

У ЗМІ розповіли, що протягом останнього року до роботи Командування медичних сил загалом та генерал-майора Тетяни Остащенко була низка запитань, що стосувалися неякісних турнікетів, роботи ВЛК, проблеми з навчанням та підготовкою бойових медиків, стандартами та протоколами надання медичної допомоги, закупівлями, розподілом коштів, які отримували як гуманітарну допомогу.

Анатолій Казмірчук: що про нього відомо

Анатолій Казмірчук — генерал-майор медичної служби, заслужений лікар України, доктор медичних наук, лауреат премії Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій.

Анатолій Казмірчук 11 років очолював Головний військовий клінічний госпіталь у Києві. Журналісти з посиланням на медиків, які його особисто знають, розповіли, що на нього багато хто скаржився. Зокрема через довгі черги в установі, неінклюзивність простору, застарілий ремонт та корупцію. Зі слів військового медика Антона Шевчука, який познайомився з Казмірчуком у 2014 році, проблемні питання той вирішував швидко.

Нагадаємо, 13 листопада ЗМІ повідомили про те, що в Міноборони обговорювали можливе звільнення трьох армійських командирів ЗСУ — командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва. Журналісти зазначають, що причиною стали скарги парамедиків і волонтерів, які займаються медичним забезпеченням армії.