"Закономірний результат заслуг": сина Кадирова призначили куратором батальйона шейха Мансура

На честь призначення Кадирову-молодшому вручили зірку батальйону. Також він став "почесним громадянином Донецька".

16-річного сина Рамзана Кадирова Адама призначено куратором батальйону імені шейха Мансура, який входить до Міноборони РФ. Про це повідомили депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов і речник чеченського парламенту Магомед Даудов.

"Сьогодні представив особовому складу батальйону імені шейха Мансура Міністерства оборони РФ їхнього нового куратора — героя Чеченської Республіки, начальника служби забезпечення безпеки Глави ЧР Адама Кадирова. Це призначення стало закономірним результатом значних заслуг Адама у справі відстоювання релігійних, сімейних та культурних цінностей нашого народу", — написав він.

Делімханов додав, що Кадирову-молодшому вручили чергову нагороду – зірку батальйону.

Також у мережі повідомляють, що Адам Кадиров став почесним громадянином Донецька за "активну громадську позицію і вагомий особистий внесок в розвиток культурних відносин між містами Донецьк і Грозний".

Нагадаємо, що навіть у Кремлі почали тролити Кадирова-молодшого за численні нагороди, які він отримав після побиття у СІЗО підозрюваного у спаленні Корану Микиту Журавля.

Після побиття Рамзан Кадиров наголосив, що його син вчинив правильно. Протягом місяця після побиття Адам отримав шість нагород та посаду у службі безпеки батька. Пізніше15-річний Адам Кадиров отримав "важливу посаду" в службі безпеки голови Чечні.