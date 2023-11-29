"Закономірний результат заслуг": сина Кадирова призначили куратором батальйона шейха Мансура
На честь призначення Кадирову-молодшому вручили зірку батальйону. Також він став "почесним громадянином Донецька".
16-річного сина Рамзана Кадирова Адама призначено куратором батальйону імені шейха Мансура, який входить до Міноборони РФ. Про це повідомили депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов і речник чеченського парламенту Магомед Даудов.
"Сьогодні представив особовому складу батальйону імені шейха Мансура Міністерства оборони РФ їхнього нового куратора — героя Чеченської Республіки, начальника служби забезпечення безпеки Глави ЧР Адама Кадирова. Це призначення стало закономірним результатом значних заслуг Адама у справі відстоювання релігійних, сімейних та культурних цінностей нашого народу", — написав він.
Делімханов додав, що Кадирову-молодшому вручили чергову нагороду – зірку батальйону.
Також у мережі повідомляють, що Адам Кадиров став почесним громадянином Донецька за "активну громадську позицію і вагомий особистий внесок в розвиток культурних відносин між містами Донецьк і Грозний".
Нагадаємо, що навіть у Кремлі почали тролити Кадирова-молодшого за численні нагороди, які він отримав після побиття у СІЗО підозрюваного у спаленні Корану Микиту Журавля.
Після побиття Рамзан Кадиров наголосив, що його син вчинив правильно. Протягом місяця після побиття Адам отримав шість нагород та посаду у службі безпеки батька. Пізніше15-річний Адам Кадиров отримав "важливу посаду" в службі безпеки голови Чечні.