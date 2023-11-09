Побив в'язня і став "прикладом": син Кадирова отримав шостий орден (фото)

На думку чеченського урядовця, син Кадирова Адам, як і його брати, має видатні досягнення у вивченні канонів Корану, а також у спорті. Тому дітей очільника Чечні не можливо не відзначити ще одною державною нагородою.

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Адам Кадиров, син очільника Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова, отримав шосту нагороду після того, як побив підозрюваного у московському СІЗО у вересні 2023 року. Нагороду вручили від імені чеченського парламенту та відзначили, що Адам, а також двоє його братів, є прикладом для громадян РФ. Про це ідеться у повідомленні, опублікованому у Telegram міністром друку Чечні Ахмедом Дудаєвим.

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Кадирівський урядовець вказав, що орден під назвою "Честь вітчизни", отримав син головного політика Чечні Адам (15 років), який відзначився у СІЗО Москви. Крім нього, нагородили також інших синів — 17-річних Єлі та Ахмата. Орден вручив особисто спікер парламенту Магомед Даудов, ідеться у повідомленні.

Також пояснюється, за які саме заслуги діти Рамзана Кадирова відзначені такою нагородою: за "вивчення канонів Корану", за "успіхи у навчанні, спорті та суспільній діяльності". Троє чеченців є "яскравими прикладами для підростаючого покоління" та "в кожній своїй дії прагнуть служити інтересам батьківщини", сказав Дудаєв. Втім не вказав, якої саме батьківщини стосується його вислів — Росії чи Чечні.

У дописі також опубліковано світлину, на якій зображено Ахмата Кадирова. Однак у мережі можна відшукати світлини інших синів голови Чечні — Єлі, який цікавиться спортом, та Адама, який отримав орден, побивши ув'язненого.

Ахмат Кадиров (на фото - справа) Єлі Кадиров (на фото - зліва) Адам Кадиров (на фото - зліва) Адам Кадиров під час побиття в СІЗО

Побиття в СІЗО — деталі

Зазначимо, 28 вересня Фокус розповів про подію, яка сталась у СІЗО Москви. Зокрема, у мережі опублікували кадри, на яких 15-річний Адам Кадиров б'є ув'язненого Миколу Журавля, підозрюваного у спаленні Корану.

Після побиття Рамзан Кадиров наголосив, що його син вчинив правильно. Протягом місяця після побиття Адам отримав шість нагород та посаду у службі безпеки батька. Серед відзнак —

звання Героя Чечні, орден "Дуслик" у Татарстані, орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою", орден "За заслуги перед Уммою" І ступеня в Карачаєво-Черкесії, орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою".

Нагадуємо, 8 листопада Рамзан Кадиров відреагував на те, що чеченські діти можуть почати думати російською мовою. Між тим у жовтні він опублікував коментар щодо подій у Дагестані, де відбувся напад на літак з Ізраїлю. Зокрема, прибічник президента РФ Володимира Путіна заявив, що дагестанцям потрібно "стріляти в лоб".