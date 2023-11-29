Отруєння дружини Буданова: у ГУР розповіли про можливу спецоперацію проти співробітників розвідки

Як розповів представник військової розвідки Андрій Юсов, розслідуванням отруєння займаються підрозділ безпеки відомства. Надалі справу можуть передати в інші компетентні органи.

Головне управління розвідки Міноборони України самостійно проводить розслідування з нагоди отруєння своїх співробітників і дружини глави відомства Кирила Буданова Маріанни Буданової. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, у коментарі для "Української правди".

Юсов пояснив, що відповідно до українських законів про розвідку, контррозвідку та оперативно-розшукову діяльність розслідування цього інциденту проводить підрозділ безпеки ГУР. Оскільки розглядається можлива спецоперація проти співробітників розвідки або їхніх сімей, їхні власні служби займаються розслідуванням.

Подальші дії будуть визначені після ретельного вивчення обставин події. Передбачається, що після етапу внутрішнього розслідування буде ухвалено рішення про можливу залученість інших правоохоронних органів або передачу матеріалів для подальшого досудового або судового розгляду.

Отруєння Маріанни Буданової — що відомо

Вранці 28 листопада ЗМІ повідомили про отруєння дружини Кирила Буданова. Повідомлялося про ймовірне отруєння важкими металами Маріанни Буданової, можливо не випадкове.

Також того ж дня ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в ГУР, розкрили, що отруєння зачепило не тільки дружину керівника відомства, а й інших співробітників спецслужби.

Того ж дня, 28 листопада, у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили випадок отруєння Маріанни Буданової, зазначивши, що вона отримує лікування.

Наступного дня, 29 листопада, ЗМІ з посиланням на анонімне джерело в ГУР повідомляли, що дружину глави відомства могли отруїти миш'яком або ртуттю.