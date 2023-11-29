У Росії судять 25-річну мешканку Маріуполя, яку звинувачують у підготовці теракту (фото)

ЗМІ пишуть, що Ірину Навальну утримували у жахливих умовах в Донецькому СІЗО. Перевезли дівчину до Ростова-на-Дону після завершення слідства та передачі справи до суду.

У Росії судять 25-річну Ірину Навальну з Маріуполя. Дівчину звинувачують у підготовці теракту під час "референдуму" у Маріуполі у вересні 2022 року. Про це повідомляє видання Медиазона.

Спочатку, як раніше писали російські ЗМІ, мешканка Маріуполя визнавала свою вину у скоєному, проте під час першого засідання у суді вона сказала, що не винна.

Зазначається, що справу проти Ірини розглядають у Ростові-на-Дону. Слідство "ДНР" каже, що вона нібито почала працювати із українською спецслужбою. Зокрема, вона мала забрати та зберігати у себе вдома вибухівку, яку в останній день так званого референдуму мала закласти в адміністрацію Приморського району та дистанційно підірвати.

Фото: РИА Новости

За інформацією слідства, у серпні вона отримала від спільника 25 тис. для купівлі велосипеда на якому нібито мала перевозити вибухівку. Російський прокурор у суді стверджував, що загалом за свою "роботу" дівчина мала отримати 100 тисяч гривень.

Як раніше в інтерв'ю розповідала мати дівчини, перші місяці слідства дівчина перебувала у СІЗО в Донецьку. За словами родичів Ірини, вона мала поганий вигляд та виразки на шкірі. Окрім того, одна із затриманих, яку раніше відпустили із СІЗО, розповіла родичам, що дівчину доставили у камерах з синцями.

У камері, де перебувала 25-річна мешканка Маріуполя, перебувала 21 особа попри те, що приміщення розраховане на 10 осіб. Заарештованих заставляли цілими днями стояти, а Ірину навіть не виводили на прогулянки.

Перевезли дівчину до Ростова-на-Дону після завершення слідства та передачі справи до суду. Захищає маріупольчанку адвокат, якого найняла мати дівчини.

Фото: Медиазона

За словами матері Ірини, вони виїхали з Маріуполя весною 2022 року. Дівчина потрапила у поле зору російських військових коли проходила фільтраційний табір. Причиною стало її прізвище – Навальна.

Сім’я виїхала до Житомирщини через Росію та країни Балтії. У Маріуполі залишилася бабця дівчини, яка не хотіла виїжджати, однак згодом попросила Ірину приїхати до неї. Відтак у вересня минулого року дівчина повернулася до Маріуполя.

Нагадаємо, 29 листопада у прокуратурі Москви повідомили, що заочно заарештували українську співачку Джамалу. Її звинувачують у розповсюджені "фейків" про армію Росії. Також її оголосили у міжнародний розшук.

Також 29 листопада російські ЗМІ повідомили, що у Росії заарештували чоловіка з інвалідністю, який написав пальцем на снігу напис "Ні війні".