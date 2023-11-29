Встановлять на стелс-бомбардувальниках B-2A Spirit: у США з'явилася ще одна атомна бомба

Бомбу B61-12 збираються прикріпити до винищувачів F-35A, F-15E Strike Eagles і F-16C/D Vipers, а також на бомбардувальниках B-21A Raider.

Нову ядерну боєголовку було схвалено для використання на кількох літаках США, зокрема на стелс-бомбардувальнику B-2A Spirit. Про це пише Newsweek.

Spirit стане першим бойовим літаком США з ядерною бомбою B61-12, яку минулого понеділка, 27 листопада, презентували в межах несекретного Плану керівництва й управління запасами (SSMP).

У жовтні в США схвалили резолюцію про збільшення витрат на оборону у 2024 році — приблизно на 1,11 мільярда доларів, якщо порівнювати з поточним роком. 19,114 млрд доларів мають піти на модернізацію національного арсеналу ядерної зброї та інфраструктури, 1,946 млрд — на військові кораблі.

Голова Адміністрації з національної ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі на початку листопада зазначала, що випробування на об'єкті національної безпеки штату Невада тривають. Серед іншого, згадувалося про експерименти для наукової програми управління запасами.

У заяві Грубі також йшлося про те, що відповідні американські відомства прихильні підтримки безпечних, надійних і ефективних запасів ядерної зброї без підземних випробувань із ядерними вибухами.

Представниця NNSA повідомила журналістам, що опубліковано документ, який показує сумісність бомби з літаками F-15E, B-2A, F-35A, F-16 і PA-200, і що сертифікація літаків B-200 триває. Програма продовження терміну служби атомної бомби B61-12 була схвалена Радою з ядерної зброї США 2012 року.

Полковник американських ВПС у відставці Джеффрі Фішер сказав у коментарі, що нова боєголовка "вражає". Він також додав, що зусилля США щодо модернізації не обмежуються межами простого оновлення наявного парку. За його словами, частково це пов'язано з модернізацією флоту.

Першу серійну одиницю боєголовки виробили в листопаді 2021 року. У червні 2022-го NNSA і Міністерство енергетики США завершили повномасштабне виробництво B61-12 і її перше навантаження.

Нова боєголовка покликана замінити попередні версії ядерної бомби B61-3, -4 та -7.

У звітах SSMP зазначається, що B61-12 у підсумку буде експлуатуватися й на низці інших літаків, зокрема винищувачах F-35A, F-15E Strike Eagles і F-16C/D Vipers, а також на стелс-бомбардувальниках B-21A Raider.

Нагадаємо, що 27 листопада в МАГАТЕ повідомили, що чули звуки запуску ракет із РСЗВ поблизу ЗАЕС.

Також повідомлялося, що російська атомна субмарина провела успішні випробування ракети.