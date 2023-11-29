"Заважають виборам Путіна": в РФ росте бунт невдоволених дружин мобілізованих, — ЗМІ

Росіянки почали об'єднуватись у різних регіонах країни. Серед їхніх вимог — встановлення граничного терміну служби мобілізованих в один рік, і перестати ставитися до військових як "до рабів та витратного матеріалу".

В Росії головною проблемою Кремля напередодні президентських виборів стало невдоволення дружин мобілізованих. Жінки у 30 регіонах РФ об'єдналися і вимагають повернути їхніх чоловіків додому. Про це пише "Кавказ. Реалії".

Про плани дружин мобілізованих до ЗС РФ чоловіків вийти на мітинги в різних регіонах Росії стало відомо на початку листопада, коли у Москві декілька жінок приєдналися до мітингу партії КПРФ 7 листопада з плакатами з написами "Мобілізованим пора додому" та "Немає безстрокової мобілізації". Їх оточили поліцейські, але до затримання не дійшло. Жінки сформулювали депутатам свої вимоги, а ті обіцяли відповісти їм за місяць.

Перестати ставитися до військових як "до витратного матеріалу"

Росіянки почали об'єднуватись у різних регіонах країни. Серед їхніх вимог — встановлення граничного терміну служби мобілізованих в один рік, і перестати ставитися до військових як "до рабів та витратного матеріалу".

У наступні два тижні мітинги за права тих, хто воює проти України, намагалися узгодити у кількох містах: Москві, Новосибірську, Красноярську, Челябінську та Санкт-Петербурзі, але скрізь отримали відмову. Ще дві заявки подали у Новокузнецьку та Чувашії, їх статус поки невідомий.

Новосибірські чиновники, наприклад, замість мітингу дали дозвіл на збори, на які не пустили журналістів — лише співробітників двох державних каналів. Що саме обговорювали на цій зустрічі, невідомо.

Також росіянки почали створювати регіональні чати дружин мобілізованих, зокрема, у телеграм-каналі "Шлях додому", який налічує понад 14 тисяч підписників. У ньому об'єдналися мешканки щонайменше 30 регіонів Росії, зокрема Краснодарського краю, Ростовської та Волгоградської областей. Повідомлень про якісь спільні акції в чатах Ростова та Краснодара немає.

Дошкуляють губернаторам в коментарях

Вимоги повернути додому призваних рік тому до лав ЗС РФ росіян регулярно з'являються під дописами губернатора Ростовської області Василя Голубєва у його офіційному каналі.

"Це стихійний протестний рух. І як будь-який стихійний протест, він не однаково поширений у всій країні, це нормально. На півдні, можливо, більше бояться репресій, і поліція в Ростовській області, а особливо у Краснодарському краї працює більш жорстко та активно", – вважає правозахисник Ростислав Павліщев.

Що на Кавказі?

У списку "мітингарів" немає жодної республіки Північного Кавказу, попри те, що після оголошення мобілізації регіон став найбільш протестним у Росії. У Нальчику десятки матерів намагалися досягти зустрічі з главою республіки, але той до них не прийшов.

До трійки лідерів Росії за кількістю порушених "за дискредитацію армії РФ" адміністративних справ увійшов і Краснодарський край – лише за даними на жовтень 2022 року до судів надійшло 164 справи. Проти мобілізації виступали і жителі Волгограда, а наприкінці січня цього року в Новоросійську та Ставрополі з'явилися меморіали на згадку про жертви російського удару по Дніпру.

21 вересня минулого року у Грозному на протест вийшли десятки жінок, їх забрали до поліції і змусили їхніх чоловіків там бити їх, погрожуючи тим, що це зробить поліція. Деяких членів цих сімей насильно відправили на війну.

Нинішня пасивність на Кавказі на тлі бурхливого невдоволення в інших регіонах є наслідком залякування та безвиході, переконаний російський політолог, автор аналітичних статей щодо Північного Кавказу, який прокоментував протести на правах анонімності.

"Тих, хто незадоволений, по-тихому репресували, чоловіків-синів забрали, ще штрафи на жінок навісили. Вони залишаються одні, під прицілом силовиків, з маленькими дітьми – які тут уже мітинги? На Кавказі, як ніде, висловлювати свою позицію небезпечно, це дозволяють лише певним категоріям людей, наприклад, антисемітськи налаштованим, тому що збігається з "лінією партії", – сказав експерт.

Жіночі протести непокоять Кремль

У Кремлі невдоволені протестими дружин та матерів мобілізованих росіян — вони вважаються однією з головних проблем на даний момент. Тому їх вирішили "заспокоїти" грошима. Чиновники тепер зобов'язані переказувати виплати сім'ям максимально повно та швидко.

На даний момент це єдиний активний протестний рух в Росії.

Нагадаємо, що окупанти з Осетії повідомили, що із роти у 86 осіб їх залишилося семеро. Вони загинули на лівому березі Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що втрати ЗС РФ в Україні перевищили 300 тисяч осіб. За словами глави НАТО, у Володимира Путіна "високий поріг толерантності" до людських жертв, тому великі втрати навряд чи підштовхнуть його до завершення війни.