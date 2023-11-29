Військовий облік в Україні: кому зі школярів потрібно з'явитися в ТЦК

Підліток може не з'явитися вчасно до призовної дільниці лише з певних причин. В інших випадках хлопця можуть викликати до поліції та подати в розшук.

Щороку протягом січня-березня у кожному районі утворюють призовні дільниці до яких приписуються 17-річні допризовники. Про це йдеться у матеріалі "ТСН.ua".

Згідно з законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" процес приписки громадян до призовних дільниць триває щороку. Приписку проводить з метою взяття чоловіків на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності чи професії, рівня фізпідготовки та вивчення особистих якостей.

Хто повинен приписатися до призовної дільниці

Це стосується тих, кому в рік приписки виповнюється 17 років. Проте це не можуть бути громадяни, які відбувають покарання за ґратами або яких примусово лікують у медзакладах.

Процес оповіщення про явку до призовної дільниці

Після отримання оповіщення про явку на приписку підлітки повинні з'явитися до ТЦК та СП. Документ, який містить конкретні терміни, в які хлопцеві потрібно прийти до призовної дільниці, можуть вручити військові комісаріати. Також так звану "повістку" можуть принести додому або передати через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, відповідні органи рад, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів.

Відповідальність за неявку

Підлітку потрібно пояснити, якщо він не з'явився вчасно до призовної дільниці. Згідно з законодавством, поважними причинами вважаються перешкода стихійного характеру, тяжка хвороба, смерть або тяжка хвороба близького родича. Ці причини потрібно підтвердити.

У випадку, якщо хлопець не з'явився та не пояснив свою відсутність, його можуть викликати до поліції та подати в розшук.

Як відбувається процес приписки

У ТЦК хлопців зустрічає черговий, який проводить до призовної дільниці та пояснює правила поведінки. З допризовником поспілкуються, перевіряють наявність усіх необхідних документів та повноту заповнення облікової картки та особової справи. Всі документи повинні підшити в особову справу, де також зберігається облікова картка підлітка. Після цього обов'язковий медичний огляд визначає придатність чи непридатність до військової служби. Зокрема, допризовнику потрібно пройти рентгенологічне та лабораторне обстеження, та у випадку інших хвороб — додаткових лікарів.

Що робити після приписки

Після постановки на приписку потрібно прибувати за викликом районного або міського комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медогляду, направлення на підготовку для здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних, проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями відповідної комісії, проходити підготовку до військової служби, військову службу та виконувати військовий обов'язок у запасі та правила військового обліку, встановлені законодавством.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що відповідно до постанови Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" українці повинні перше ставати на військовий облік в 17 років. З його слів, такі підлітки мають право на перетин кордону під час війни.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни можуть виїжджати з України лише через певні підстави. Зокрема, за станом здоров'я, сімейними обставинами або професією.