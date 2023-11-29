"4 вантажники на 0,25 ставки": роботодавці допомогають ухилятися від мобілізації, — голова Ради резервістів

Важливо, щоб в Україні була уніфікована система призову та щоб був заповнений єдиний реєстр призовників і розширений призовний вік, вважає голова Ради резервістів.

Окремі заклади вищої освіти України, а також роботодавці допомогають громадянам ухилятися від мобілізації. Про це в інтерв'ю "Ми — Україна" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

За його словами, у сфері мобілізації мають бути приведені до ладу окремі пункти, зокрема, щодо броні та здобування вищої освіти. Іван Тимочко розповідає, що деякі українські виші зловживають можливістю набирати студентів призивного віку на навчання. Також є зловживання і у сфері надання броні — зловживають, зокрема, торгові центри.

"Має бути розширений спектр здобувачів п'ятої чи десятої освіти. Реально цим зловживають дотепер деякі виші, які проводять набори-донабори. Ми розуміємо, що це — корупція, хоч і легальна. Має бути вирішене питання щодо броні, бо цим дуже зловживають певні торгові центри. Співробітники ТЦК та СП приходять у торговий центр, а там на посаді вантажника, яка перебуває під бронню, — чотири вантажники на 0,25 ставки", — сказав Іван Тимочко, коментуючи питання оновленої мобілізації в Україні.

Він вважає, що важливо, аби в Україні була уніфікована система призову та щоб був заповнений єдиний реєстр призовників і розширений призивний вік.

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