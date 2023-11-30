"Тривають переговори": ХАМАС назвали умову звільнення ізраїльських чоловіків-заручників, — WSJ

За даними журналістів, крім питання звільнення заручників, обговорюють можливість продовження тимчасового перемир'я в секторі Газа.

Бійці ХАМАС висловлюють готовність обговорити можливість повернення чоловіків, які є заручниками в Ізраїлі, в обмін на звільнення кількох "високопоставлених палестинців" з ізраїльських в'язниць. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що наразі дипломати Ізраїлю, Єгипту і Катару ведуть переговори в Досі з цього питання. Не розкриваючи імен, єгипетські представники зазначили, що, крім питання звільнення заручників-чоловіків, обговорюють можливість продовження тимчасового перемир'я в Секторі Газа.

За даними від єгипетських джерел, згідно з якими представники ХАМАС під час перемовин запевнили, що здатні вийти на слід і звільнити всіх заручників, незалежно від їхнього місцезнаходження, навіть якщо їх утримують інші угруповання в секторі Гази.

Нагадаємо, з 24 листопада в секторі Газа діє тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Посередником виступає Катар, який сподівається, що пауза закінчиться тривалим перемир'ям.

26 листопада 9-річна ізраїльська 9-річна дівчина Емілі Хенд повернулася додому з полону бойовиків ХАМАС. Її вважали загиблою.