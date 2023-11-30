До кінця 2024 року: у НАТО спрогнозували успіхи ЗСУ на фронті

Представники Альянсу запевняють, що фінансова та військова підтримка України не зменшиться, незважаючи на війну на Близькому Сході.

У НАТО припускають, що Збройним силам України, ймовірно, не вдасться повністю витіснити російські війська з її території до кінця наступного 2024 року. Проте західні союзники запевняють, що фінансова і військова підтримка Києва збережеться на колишньому рівні. Про це повідомляє видання Euractiv.

Згідно з висловлюванням одного з представників Альянсу, який вважає за краще залишитися невідомим, Україна, ймовірно, не зможе повністю витіснити російські війська зі своєї території до кінця 2024 року.

Тим часом, згідно з повідомленням видання, західні союзники України запевняють, що фінансова і військова підтримка не знизиться, навіть незважаючи на конфлікт на Близькому Сході.

Проте, згідно з інформацією, наданою трьом дипломатам НАТО, забезпечення замовлень військової техніки, особливо ракет і боєприпасів, з оборонною промисловістю, а також підтримка прискореного виробництва, розвивається не так, як замислювалося.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен переключив свою увагу на Україну, НАТО і Західні Балкани після кількох тижнів, протягом яких акцент було зроблено на подіях на Близькому Сході.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в НАТО не визначилися зі швидким вступом України. За даними журналістів, у програмі реформ немає конкретного переліку умов, через що існує ризик, що реформи, проведені Києвом, можуть ніколи не бути достатніми.