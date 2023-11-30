Удар по Сумській області: 7-річна дівчинка померла на руках у матері, — ЗМІ (фото)

Дитина перебувала в автомобілі з вітчимом, коли ворожий снаряд упав недалеко від них. Через отримані поранення дівчинка померла на руках матері до приїзду медиків.

У середу, 28 листопада, у місті Середина-Буда Сумської області через обстріл РФ загинула семирічна Богдана Косаченко. У момент атаки мати дівчинки перебувала в магазині, а сама Богдана сиділа в машині. Про це повідомило місцеве видання "Сумські дебати".

Снаряд прилетів позаду автомобіля, в якому дитина перебувала з вітчимом.

Внаслідок нападу як дівчинка, так і її вітчим отримали серйозні травми. Через отримані ушкодження дівчинка померла на руках у своєї матері ще до приїзду швидкої допомоги.

"Вітчим був попереду. Вони обидва дістали важкі поранення. Галина та інші люди, які перебували в магазині, вибігли. Занесли поранених усередину. Дана померла на руках у матері. Допомогу дівчинці надавали працівники магазину. Вітчим Дани потрапив у реанімацію в Шостці", — розповіла Тетяна, родичка дівчинки.

Богдана Косаченко

Що відомо про Богдану Косаченко

Богдана Косаченко народилася 4 вересня 2016 року в місті Середина-Буда. Вона навчалася у другому класі місцевої школи, була єдиною дитиною в родині. Дівчинка вирізнялася хорошими навчальними успіхами, виявляла інтерес до малювання та любила тварин. Її вчителька, Ольга Маркова, поділилася спогадами, зазначивши, що Богдана була старанною, активною і завжди сповненою енергії ученицею.

"На жаль, наш навчальний заклад працює дистанційно, і Богдана якраз у ці часи пішла до школи. Незважаючи на це, вона показала себе з хорошого боку. У цей час і не кожен може себе так проявити, враховуючи, що уроки проходять онлайн", — розповіла педагог.

До того як трапилася ця страшна трагедія, родина Богдани якраз планувала покинути місто, адже через постійні обстріли життя там стало нестерпним. Однак 28 листопада 2023 року близько 12:30 дівчинка загинула від ворожого обстрілу. Разом із нею того дня загинули ще двоє людей. У семирічної Богдани Косаченко залишилися мама, вітчим, тітка та її чоловік.

Удар по Сумській області 28 листопада: що відомо

28 листопада Збройні сили Російської Федерації обстріляли Сумську область. Унаслідок атаки зруйновано щонайменше п'ять приватних будинків, рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок і двох поранених чоловіків.

Крім того, під обстріл потрапив автомобіль, у якому перебував чоловік і його 7-річна падчерка. Від отриманих поранень дитина померла в лікарні.

Нагадаємо, 28 листопада Служба безпеки України оголосила підозру російському генералу Сергію Кобилашеву, який дав наказ завдати ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані.