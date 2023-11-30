Готуються відбивати прихід ЗСУ: у Криму фіксують переміщення техніки РФ із "зубами дракона" (відео)

Партизани зазначають, що в кримських містах продовжує накопичуватися величезна кількість сил і техніки ворога.

Українське підпілля спостерігає за посиленням оборони окупантів у тимчасово окупованому Криму. Агенти зафіксували у місті Саки переміщення до десятка "КамАЗів", які наповнені так званими "зубами дракона". Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

Партизани простежили і дізнались, що ворожа техніка попрямувала у бік Євпаторії.

За їхніми словами, російські війська готуються відбивати прихід Сил оборони України на кримський півострів.

"Величезна кількість сил і техніки продовжує накопичуватися в кримських містах. "Атеш" все фіксує та передає до командування СОУ.

Нагадаємо, 22 листопада в партизанському русі "Атеш" повідомили, що українське підпілля провело розвідку військової бази Збройних сил Російської Федерації біля тимчасово окупованого Сімферополя в Криму.

Також 9 листопада стало відомо, що українське підпілля розвідало 126-у окрему бригаду берегової оборони РФ у Перевальному в Криму. Партизанам вдалося дізнатися кількість, стан і номенклатуру військової техніки ворога.

Нагадаємо, 7 листопада в українському підпіллі розповіли про перекидання російської військової спецтехніки в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Партизани наголосили, що ворог перекидав ешелон техніки, зокрема ремонтно-евакуаційну машину РЕМ-КЛ, через залізничну станцію "Товарна".