Інфляція, безробіття та алкоголізм: у Росії зростає соціальна напруга, — ГУР

За інформацією української розвідки, про проблеми всередині Росії вже говорять місцеві чиновники і спецслужби. Люди продовжують втрачати джерела доходів.

На території Російської Федерації продовжує зростати соціальна напруга і пов'язано це безпосередньо з війною, яку розпочав президент Володимир Путін. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) 30 листопада.

Зазначається, що фіксується зростання напруги в європейській частині країни. Люди дедалі частіше незадоволені тим, що відбувається останнім часом. Ба більше, погіршення суспільної ситуації помітили російські чиновники та представники спецслужб, пишуть у ГУР МОУ. Вони про це повідомляють вищому керівництву Кремля через закриті доповіді.

"За оцінками військової розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України. Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині Росії", — йдеться в повідомленні.

Представники розвідки зазначили, що зростання рівня злочинності в сусідній країні насамперед пов'язане з тим, що люди почали втрачати стабільні джерела доходів. Нову роботу знайти досить складно, тому й ідуть у хід заборонені методи.

Окремо фіксується, що російське населення почало ще частіше вживати алкогольні напої.

"Також на посилення соціальної напруженості в Росії безпосередньо впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти", — підсумували в ГУР МОУ.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що РФ не здатнастворити згуртоване угруповання для оборони Херсонської області. Аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що в росіян відсутня координація з артилерією, немає тактичної розвідки та інформування про власні мінні поля.