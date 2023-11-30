"Втрати вже значно більші": в Україні почалась війна "на виснаження", — польський офіцер

Підполковник Мацей Коровай переконаний, що Росія усе прорахувала і не боїться втрат. З його слів, блокада на кордоні з Польщею — не випадковість.

В Україні йде війна "на виснаження". Про це в інтерв’ю виданню Onet 29 листопада заявив підполковник запасу польської армії та військовий експерт Мацей Коровай.

Він попередив, що попереду — місяці жахливої погоди та "типова зимова битва". За прогнозом офіцера, більшість боїв точитимуться в районі Авдіївки у Донецькій області.

"У Росії є хороші ресурси, але тільки для точкових боїв. Україна вичерпала себе контрнаступом. Їй потрібно повернути деяких солдатів до цивільного життя, тому що вони воюють протягом тривалого часу", — зазначив Коровай.

Він підкреслив, що Росії "байдуже на такі речі", адже вона щомісяця може направляти на війну додаткові 20 тисяч солдатів. Країна-агресорка здебільшого змушена заміняти військовослужбовців нижчого рангу та тих, хто потрапив у полон.

"Втрати з обох сторін вже значно більші. Це типова війна на виснаження. Росіяни добре все прорахували", — заявив польський підполковник.

Він зауважив, що РФ готова жертвувати людьми та "неякісною технікою", щоб українські сили витратили більше наданих Заходом снарядів.

"Однак, на мій погляд, тривала війна Росії невигідна. Вона шукатиме припинення вогню чи інше рішення", — додав Коровай.

Блокада на кордоні з Польщею — "подарунок" для ЗС РФ

Також військовий експерт прокоментував блокаду на польсько-українському кордоні. Він наголосив, що ця проблема завдає все більше шкоди Україні та є "подарунком" для росіян. Польський офіцер зазначив, що не вірить у такі випадковості.

"Це все може бути пов’язано з російською діяльністю? Думаю, що з великою часткою ймовірності", — сказав він.

Нагадуємо, розслідувачі Guildhall також стверджували, що польські перевізники можуть діяти за вказівками російських спецслужб.

29 листопада у Польщі пройшла зустріч представника уряду з протестувальниками. У польському Мінінфраструктури заявили, що були досягнуті певні домовленості.