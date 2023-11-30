Поблизу військового аеродрому: у Криму пролунали вибухи, — соцмережі

За даними місцевих каналів, гучні звуки було чути в Джанкойському районі. Точна причина вибухів ще невідома.

У четвер, 30 листопада, в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Це сталося недалеко від аеродрому. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначають місцеві жителі в соцмережах, вибухи чули не тільки в Джанкої, а й у Джанкойському районі.

Наразі точної інформації про причини та обставини вибухів немає.

Окупаційна влада захопленого росіянами Криму також не коментувала ситуацію.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, що 24 листопада в окупованому місті Джанкой також пролунала серія вибухів.

Також відомо, що Крим залишився без джерел прісної води. Після підриву Каховської ГЕС, півострів опинився за пів кроку від гуманітарної катастрофи. У Криму в деяких районах Євпаторії відключать воду. Окупаційна влада закликала зробити запаси води.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що керівництво Чорноморського флоту РФ затопило кілька суден біля Кримського мосту, щоб захиститися від атак морських безпілотників.

Крім цього, на думку начальника ГУР Кирила Буданова, затоплення кораблів не допоможе зупинити удари по Кримському мосту.