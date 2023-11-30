Снаряди до САУ та танків: на Харківщині виявили схрон з російськими боєприпасами (фото)

Знахідки, серед яких є й снаряд до РСЗВ БМ-27 "Ураган", прикордонники передадуть Силам оборони для використання проти самих росіян.

Українські прикордонники знайшли на деокупованій Харківщині боєприпаси, які окупанти сховали у схроні. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що виявили знахідку прикордонники Краматорського загону. Серед знайдених боєприпасів:

13 снарядів до самохідної артилерійської установки (САУ);

боєприпаси до танку – 20 підривачів, 4 снаряди та 1 пороховий заряд.

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби Фото: Пресслужба Держприкордонслужби Фото: Пресслужба Держприкордонслужби Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Окрім того, також прикордонники виявили реактивний снаряд для РСЗВ БМ-27 "Ураган" калібру 220-мм. Зокрема, раніше ЗМІ повідомляли, що окупанти використовують цю реактивну артилерію проти американських гаубиць М777, які використовують українські військові.

Зазначається, що знайдені боєприпаси російської армії передадуть Силам оборони та використовуватимуться українською армією.

Забуті боєприпаси на Харківщині

Після деокупації Харківщини у ході успішного контрнаступу українських Сил оборони військові знайшли чимало забутих російською армією боєприпасів.

До прикладу, на початку червня працівники Державного бюро розслідувань виявили у Великобурлуцькому районі понад 10 тонн російських боєприпасів, серед яких протитанкові гранати й касетні боєприпаси, та зенітну установку "ЗУ-23".

Раніше, у травні цього року, у Чугуївському районі знайшли заховані російські реактивні штурмові гранати. Зазначалося, що боєприпаси у лісосмузі перед відступом заховали 3-й батальйон 101 російського полку.

Нагадаємо, наприкінці вересня в українській службі безпеки повідомили, що виявили два прихованих склади зброї та боєприпасів у Херсоні та на Дніпропетровщині. Повідомлялося, що після експертизи боєприпаси передадуть ЗСУ.

У червні цього року в СБУ розповідали, що на Запоріжжі виявили чоловіка, який готував проти Сил оборони теракт, а боєприпаси для цього він ховав під ліжком своєї 6-річної доньки.