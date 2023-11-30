"Атеш" розвідав штаб 810-ї бригади в Криму: що дізналися (фото, відео)

Штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації добре охороняється — є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля розвідало штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент провів розвідку штабу і самої військової частини 13 140 (810-а окрема гвардійська бригада морської піхоти) у Севастополі", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі зазначили, що активність особового складу ЗС РФ висока як на території військової частини, так і біля неї. Також партизани зафіксували велику кількість військової техніки, а саме автомобільної, бронетехніки та цивільної, яка належить окупантам.

В "Атеш" наголосили, що штаб РФ добре охороняється, є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру.

"Відомо, що саме підрозділи 810-ї бригади військ Росії зазнали значних втрат під час війни проти України", — нагадали партизани.

За інформацією джерел підпілля в бригаді, після початку українського наступу на лівобережжі Херсонської області в бригаді спостерігається велика кількість 200-х та 300-х. Тоді як командування не справляється з доукомплектацією підрозділу та не може провести заплановану ротацію, що призводить до невдоволення серед рядового складу та відмови брати участь у бойових діях.

Українське підпілля додало, що проводить розвідку всіх військових об'єктів російських військ та передає зібрану інформацію Силам оборони.

Нагадаємо, 30 листопада партизани розповіли, що українські військові знищили позицію російської протиповітряної оборони в Скадовську Херсонської області. Деталей ліквідації ППО невідомі, проте у підпіллі заявили про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.

22 листопада в русі "Атеш" повідомили про те, що партизани розвідали розміщення російських окупантів в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Зокрема, особовий склад ЗС РФ розмістився у профілакторії.