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"Атеш" розвідав штаб 810-ї бригади в Криму: що дізналися (фото, відео)

Діана Бондаренко
Партизани розвідка штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ

Штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації добре охороняється — є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля розвідало штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент провів розвідку штабу і самої військової частини 13 140 (810-а окрема гвардійська бригада морської піхоти) у Севастополі", — йдеться у повідомленні.

У підпіллі зазначили, що активність особового складу ЗС РФ висока як на території військової частини, так і біля неї. Також партизани зафіксували велику кількість військової техніки, а саме автомобільної, бронетехніки та цивільної, яка належить окупантам.

В "Атеш" наголосили, що штаб РФ добре охороняється, є подвійні бетонні паркани зі спіралями Бруно, посилені патрулі на КПП та по периметру.

"Відомо, що саме підрозділи 810-ї бригади військ Росії зазнали значних втрат під час війни проти України", — нагадали партизани.

За інформацією джерел підпілля в бригаді, після початку українського наступу на лівобережжі Херсонської області в бригаді спостерігається велика кількість 200-х та 300-х. Тоді як командування не справляється з доукомплектацією підрозділу та не може провести заплановану ротацію, що призводить до невдоволення серед рядового складу та відмови брати участь у бойових діях.

Українське підпілля додало, що проводить розвідку всіх військових об'єктів російських військ та передає зібрану інформацію Силам оборони.

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Нагадаємо, 30 листопада партизани розповіли, що українські військові знищили позицію російської протиповітряної оборони в Скадовську Херсонської області. Деталей ліквідації ППО невідомі, проте у підпіллі заявили про знищення як мінімум одного зенітно-ракетного комплексу та двох окупантів.

22 листопада в русі "Атеш" повідомили про те, що партизани розвідали розміщення російських окупантів в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Зокрема, особовий склад ЗС РФ розмістився у профілакторії.