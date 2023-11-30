Життя наче вимерло: в мерії показали "мертві" квартали Маріуполя (відео)

Окупанти проводять ремонт багатоповерхівок, але в самих будинках не мешкає жоден маріуполець, стверджує радник міського голови.

В окупованому Маріуполі на Донеччині є цілі квартали, де вимерло життя. Таку сумну картину показав українцям радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі.

"Просто для фінального розуміння. Все, що ви бачите на відео — мертвий квартал. Який дійсно ремонтується (частково вже відремонтовано) росіянами для росіян. Жоден маріуполець тут не мешкає та не планується до повернення", — написав він.

На відео, яке зафільмували з авто, видно багатоквартирні будинки, що вишикувалися в ряд над дорогою. Квартал безлюдний, а життя в ньому наче вимерло.

"Так в дії виглядає геноцид та проведення політики заміщення населення України на росіян", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що в окупованому селищі Сартана під Маріуполем окупанти роздавали повістки. Їх отримали навіть ті, хто не є громадянином Росії.

23 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти створили комісії інвентаризації житла, які мають на меті виявляти потенційне підпілля та незадоволених громадян, розповів.