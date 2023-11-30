"Я втратила все, але хочу задонатити": пенсіонерка з лівобережжя Херсонщини купила дрон для ЗСУ (відео)

Жінка переїхала у більш безпечне місце з Кохарів, і тривалий час вони з чоловіком збирали виплати від держави, щоб витратити їх на ЗСУ.

Пенсіонерка з окупованого села Кохани Херсонської області, яка втратила дім, віддала всі зібрані кошти на дрон для українських військових. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Курсант".

"Пенсіонерка, яка залишилась без дому купила БпЛА для наших воїнів. Покажіть це чиновникам, які проводять непотрібні тендери та кладуть бруківку", — підписали відео його автори.

Так, Галина Олександрівна змушена була покинути рідне село і виїхати в інший регіон разом із чоловіком. Подружжя пенсіонерів збирало виплати від держави, щоб купити щось суттєве для ЗСУ.

Потім пенсіонерка вийшла на місцевих волонтерів і вирішила віддати їм зібрані кошти.

"Я просто хочу розказати цю історію. Галина Олександрівна прийшла до нас в штаб зі словами: "Я втратила все, але хочу задонатити свої виплати. Мені нічого не потрібно, тільки вигнати їх з нашої території", — розповіла волонтерка.

За кошти родини Галини Олександрівни був придбаний дрон, який полетить звільняти лівий берег Херсонщини.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення українці активно допомагали українському війську, але зараз ця підтримка знизилася та відчутна, коли тривають обстріли.

Раніше повідомлялося, що Рівненський апеляційний суд врахував як пом’якшувальну обставину донати на потреби ЗСУ, коли переглядав покарання для 38-річного чоловіка, який вдарив правоохоронця.