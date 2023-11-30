Мобілізація в Україні: кого зі студентів можуть призвати

Студенти повинні кожного року особисто надавати довідку про те, що навчаються на денній формі, своєму ТЦК та СП, розповіли в ЗСУ.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до 14 лютого 2024 року. В цей час до лав ЗСУ можуть мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких ВЛК визнала придатними до військової служби, та тих, хто не має права на відстрочку. Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю NV розповів, кого зі студентів можуть призвати.

"На даний момент законодавством передбачено, що студенти, які навчаються на денній формі навчання в середніх спеціальних, середніх технічних, вищих навчальних закладах, але саме на денній формі навчання незалежно від того, за бюджетний кошт чи на платній основі, потребують відстрочки від мобілізації на термін навчання. Незалежно від віку", — сказав Володимир Фітьо.

Він зазначив, що студенти віком від 18 до 27 років у випадку відрахування або взяття академічної відпустки наразі не підпадають під мобілізацію, оскільки такі громадяни перебувають у категорії призовників. Якщо студента віком від 27 років, що навчається на денній формі, відраховують, або він бере академічну відпустку, то така особа підлягає мобілізації.

Володимир Фітьо наголосив, що студентам потрібно знати та пам'ятати, що кожного року вони повинні особисто надавати довідку про те, що навчаються на денній формі відповідного навчального закладу, своєму ТЦК та СП.

На питання журналістів про те, чи планують найближчим часом переглянути норму щодо призову студентів, він заявив, що це питання до законодавчих органів державної влади.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що громадянина, який прийшов до ТЦК, не відправлять відразу в ЗСУ. Військовозобов'язаний повинен надати свої облікові дані, його можуть мобілізувати за певним напрямком, якщо за станом здоров'я та фахом він підходить.

19 листопада командир 1 штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що в Україні потрібна більш розширена мобілізація. З його слів, до армії призивати потрібно 18-20-річних чоловіків, зокрема й студентів.