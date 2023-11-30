"РФ повернуться до своєї тактики": у США розповіли про підтримку України взимку (відео)

За словами координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, минулої зими російські окупанти націлювалися на об'єкти критичної інфраструктури в Україні. У США очікують таких самих дій противника і цього року.

Сполучені Штати визначили три основні напрямки допомоги Україні для її підготовки до зими. Про це в четвер, 30 листопада, заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

Кірбі зазначив, що минулої зими російські окупанти націлювалися на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, через що у США очікують на такі самі дії супротивника і цього року. Ці побоювання підкріплюються нещодавніми атаками дронів та ракетними ударами, здійсненими російськими силами.

"Ми очікуємо, що Росія застосує таку саму тактику цієї зими", — підкреслив Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден і радник із національної безпеки Джейк Салліван зробили пріоритетом надання допомоги Україні в підготовці до зими, як це було і в попередній період.

"Ми сконцентрувалися на трьох ключових аспектах. По-перше, ми зміцнюємо українську протиповітряну оборону для нейтралізації ракетних і безпілотних атак на критичну інфраструктуру з боку Росії", — підкреслив Кірбі.

Він відзначив надання США та їхніх союзників Україні зенітних ракетних систем Patriot, Hawk, Avenger, а також інших засобів протиповітряної оборони.

"По-друге, ми підтримуємо Україну в зміцненні її енергетичної інфраструктури", — повідомив Кірбі.

За його словами, Україні було надано захисне обладнання, включно зі спеціальними сітками, арматурою і бар'єрами HESCO для забезпечення безпеки важливих об'єктів.

"І, по-третє, ми постачаємо Україні резервне обладнання та матеріали, як-от високовольтні автотрансформатори, промислові генератори електроенергії та мобільне автономне обладнання, для забезпечення стійкості й запобігання втратам тепла та електроенергії", — наголосив він.

24 листопада міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, РФ щоденно атакує енергосистему України, проте поки що говорити про масовані удари поки що зарано.

25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріли об'єктів енергетики України здатні нашкодити і самим росіянам Глава держави підкреслив, що дії РФ призводять до накопичення реакції, яка в один момент може виявитися рішучою.