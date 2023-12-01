Вибори президента в РФ: у Кремлі бояться, що провали в Україні вплинуть на результат, — ISW

За словами аналітиків, президент Володимир Путін хоче сконцентрувати свою передвиборчу кампанію на внутрішніх справах Росії, а також на критиці Заходу.

У Кремлі дуже стурбовані впливом провалів російських військ в Україні. Там вважають, що вони можуть негативно позначитися на результатах виборів президента у 2024 році. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 30 листопада йдеться, що президент Володимир Путін хоче сконцентрувати свою передвиборчу кампанію на внутрішніх справах Росії, а також на критиці Заходу.

Аналітики зазначили, що в Кремлі також хочуть посилити цензуру, мотивуючи це нібито тим, що росіяни, які виїхали з РФ, дискредитують вибори, що мають відбутися вже в березні наступного року.

Також в ISW зазначили, що чиновники роблять спроби консолідувати контроль над інформаційним простором, а також заохочують росіян до самоцензури.

Повідомляється, що негативний вплив на вибори можуть мати родичі мобілізованих росіян. Так, зросла кількість скарг і закликів про допомогу тим, кого мобілізували на війну з Україною, хоча російські чиновники намагаються цензурувати все це.

Нагадаємо, що 20 листопада глава ЦВК РФ звинуватила "покидьків", які виїхали з країни, у дискредитації переобрання Путіна. За словами глави Центрвиборчкому Елли Памфілової, люди, які дискредитують вибори президента РФ 2024 року, — "ждуни", що причаїлися.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в РФ можлива тотальна мобілізація після виборів президента 2024 року. На його думку, президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року стануть "знаковою датою" для Кремля, після якої можлива тотальна мобілізація громадян.