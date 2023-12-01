Доводиться пройти "сім кіл пекла": бюрократія заважає ЗС РФ використовувати БПЛА, — ISW

Американські аналітики стверджують, що незважаючи на заяви Міноборони РФ про заповнені склади з дронами, війська супротивника відчувають нестачу. Їм потрібно доводити свою потребу в безпілотниках через анкету.

У Російській Федерації дедалі частіше почали скаржитися на бюрократію, адже це може заважати їм використовувати різноманітні дрони в Херсонській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 30 листопада.

За даними аналітиків, російські військові блогери стверджують, що у військах є серйозна проблема, яка заважає повноцінно продовжувати протистояння. Через бюрократію противнику складно використовувати і купувати безпілотники, які планувалося використовувати на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Зазначається, що склади Міністерства оборони РФ для дронів різних типів і засобів радіоелектронної боротьби нібито заповнені. Водночас нестача цього виду озброєння фіксується серед окупантів.

Уся проблема в тому, що російські чиновники можуть бути абсолютно не зацікавлені в ознайомленні із заявками та оформленні документів, які дали б змогу своєчасно забезпечити ЗС РФ безпілотниками на фронті.

"Російським військовослужбовцям доводиться "пройти сім кіл пекла", щоб запросити заміну безпілотника. Інший військовий блогер розповів про сім документів, які російські підрозділи повинні надати російським військовим, щоб зафіксувати факт знищення безпілотника і запросити заміну, зокрема довести, що безпілотник було знищено за нормальних погодних умов і що російські війська не використовували системи радіоелектронної боротьби в момент його знищення", — ідеться в повідомленні.

Окремо аналітики пишуть, що скарги на проблеми справді є, однак нібито це не призводить до значних наслідків на полі бою.

До слова, засновник української компанії з виробництва безпілотників Максим Шеремет, як пишуть в ISW, у коментарі Forbes заявляв, що російським окупантам вдається виробляти не менше 300 тисяч FVP-дронів на місяць.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що Росія покращує свої ударні безпілотники, але й Україна не беззахисна. За словами журналістів, РФ уже створює БПЛА з вуглецевого волокна. Такі дрони можуть поглинати радіолокаційні сигнали, що ускладнює роботу сил ППО.