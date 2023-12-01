Що відомо про ЗРК "Корал", на виробництво якого натякають у Міноборони (фото)

Зенітна ракета "Корал" – це розробка КБ "Луч", яка за заявою розробників, зможе перехоплювати навіть балістичні ракети.

Міністерство оборони України разом з Міністерством стратегічних галузей промисловості збільшать виробництво засобів протиповітряної оборони – від ПЗРК до ЗРК з дальністю понад 100 км по типу ЗРК "Корал". Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що у 2024 році виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Також головна увага буде присвячена засобам ППО. Вироблятимуть як переносні зенітно-ракетні комплекси, так і системи з дальністю понад 100 км. В дужках було названо ЗРК "Корал" розробки ДККБ "Луч".

Скриншот допису Міноборони

ЗРК "Корал" — що відомо про розробку

Державне київське конструкторське бюро "Луч" пропонували розробити ЗРК на базі ракети "Корал". Станом на 2021 рік заявлялось, що комплекс готовий вже на близько 70%. Проблемою на шляху розробки була відсутність фінансування. Як повідомляв тоді генеральний конструктор — генеральний директор Олег Коростельов казав, що за оборотні кошти комплекс неможливо доробити. Проте до комплексу вже майже все було розроблено: станція виявлення та цілевказання, основні складові зенітної ракети, програми й алгоритми для роботи комплексу, платформа командної машини та пускові.

Основні характеристики ЗРК "Корал" Фото: Апостроф

"Всі випробування, всі технічні вимоги повинні визначаться замовником і тільки тоді цей комплекс має право на життя. Тому самостійно, аматорські ми тут не збиралися нічого робити. Ми захистили аванпроєкт по цьому комплексу, замовник (Міноборони України) визнав його позитивним, підписав акт. Тому ми сподіваємося на продовження роботи", — зазначав Олег Коростельов.

Проте тоді мова йшла про те, що ЗРК буде перехоплювати цілі в радіусі до 30 км і на висоті до 10 км. Заявлялось, що ракета може уражати різні цілі: гелікоптери, літаки, БПЛА й навіть балістичні ракети. За потреби "Корал" міг би працювати по наземних або надводних цілях.

Третя праворуч - нова активна радіолокаційна головка самонаведення від "Радіонікс" для ракети "Корал" Фото: Defense Express

Раніше міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомляв, що в Україні ведеться розробка двох проєктів ЗРК. "Мілітарний" припускав, що мова йшла про ЗРК "Корал" та РК-10. Наразі невідомо, у Міноборони назвали ЗРК "Корал" для прикладу чи ракета тепер матиме радіус дії понад 100 км, що потребуватиме змін у конструкції.

Відео з таймкодом

Нагадаємо, 1 вересня в КБ "Луч" підтвердили розробку нової ракети для ЗСУ.

13 листопада в Повітряних силах повідомили, що ЗРК "Бук-М1" переобладнали під американські ракети.