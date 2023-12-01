Спецоперація СБУ: в Бурятії підірвали ще один вантажний поїзд, — ЗМІ

На Байкало-Амурській магістралі у РФ підірвали ще один вантажний потяг. Ця магістраль — єдиний залізничний шлях, який з'єднує центральну Росію та Китай і КНДР.

В Бурятії на одній з залізничних станцій відбувся вибух на залізничному шляху, який з'єднує європейську частину Росії з Далеким Сходом, Китаєм та Північною Кореєю. Інцидент стався за можливої участі СБУ. Про подію розповіли на порталі "РБК-Україна".

Журналісти порталу вказали, що подія на залізниці в Бурятії сталась 1 грудня 2023 року. При цьому посилались на джерело в СБУ, яке побажало залишись анонімним.

Співрозмовник "РБК-Україна" пояснив, що причина вибуху на стратегічному інфраструктурному об'єкті РФ — спецоперація СБУ. Інші деталі ситуації не наводились.

Вибухи у РФ — деталі подій на залізниці

Зазначимо, 30 листопада стало відомо про вибух, який стався у 15-кілометровому тунелі в Бурятії, через який прямує залізниця Байкало-Амурської магістралі (БАМ). При цьому українські ЗМІ, посилаючи на заяви анонімних джерел у спецслужбах, повідомили, що вибух — диверсія, втілена у життя СБУ.

Російська влада оприлюднила свою версію подій, які стались на залізниці. Начебто "сталось задимлення" у момент, коли поїзд з кількома десятками цистерн з пальним зупинився в тунелі. Пізніше на місці задимлення почалась пожежа, тунель перекрили.

Зранку 1 грудня в ЗМІ розповіли про ще кілька інцидентів в Бурятії: загорілись вантажні поїзди на одній зі станцій. Деталі інциденту не відомі, лише вказують, що це сталось на станції Сєвєромуйськ. РосЗМІ наводять коментарі місцевих, які кажуть, що в ніч з 29 на 30 листопада загорілись цистерни з пальним.

Між тим 30 листопада в ГУР повідомило про перебої з російською логістикою на залізниці в Підмосков'ї. Розвідники пояснили, що сили опору підпалили дві релейні шафи, тому потяги почали затримуватись, а росіяни заговорили про "апокаліпсис".

Нагадуємо, агентство Reurers повідомило, що Північна Корея почала везти снаряди до Росії морським шляхом. При цьому раніше в ЗМІ писали, що залізницею КНДР доправила для ЗС РФ 1 млн снарядів.