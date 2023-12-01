Уражений "Ланцетом" штурмовик Су-25 виявився макетом, – детальний OSINT-аналіз (фото)

Аналітик Якуб Яновський каже, що при детальному огляді кадрів з відео стало зрозуміло, що окупанти вдарили по макету Су-25, а не реальному літаку.

Російські окупанти опублікували в мережі відео, на якому зафіксовано ураження штурмовика Су-25 Повітряних сил України. Проте аналітик Якуб Яновський, який був частиною проєкту Oryx, заявляє, що ЗС РФ уразили макет.

"Підтверджено, що це була приманка – досить хороша, яку можна було розпізнати лише завдяки відмінностям у деталях, видимих зблизька", — написав Яновський.

Він додав, що до такого висновку він прийшов разом з іншими аналітиками, які детально порівняли світлини штурмовика Су-25 та кадрів з відеоролику. Різниця достатньо велика, щоб можна було стверджувати, що "Ланцет" атакував макет.

Пропагандисти РФ стверджували, що літак уразили на аеродромі Долгінцеве Дніпропетровської області. При детальному огляді конструкції крила помітна велика різниця з Су-25. Двигун на макеті також має нехарактерне зʼєднання з крилом. І останнім доказом є те, що на літаку відсутні закрилки на крилах, додають в Defence Blog.

Порівняння відмінностей між справжнім Су-25 та макетом

Окупанти модернізували дрон-камікадзе "Ланцет", що збільшив його радіус дії. Через це ЗС РФ вже пару разів били по українських аеродромах з літаками.

Нагадаємо, 21 листопада льотчик "Фантом" розповів, чи замінять F-16 українські бомбардувальники Су-24М.

3 листопада в Німеччині заявили, що на інтеграцію ракет Taurus на Су-24 знадобиться до 6 місяців.