Із сектора Гази бажають евакуюватися майже 150 українців: посол поділився подробицями

За словами Євгена Корнійчука, загалом на території анклаву може перебувати близько 500 українських громадян. Дипломати продовжать працювати над тим, щоб усі охочі змогли опинитися в безпечному місці.

На території сектору Гази можуть перебувати приблизно 500 громадян України, але частина з них усе ще бажають евакуюватися в безпечне місце. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону 1 грудня.

За його словами, Україна отримала ще 146 звернень від людей, які наразі перебувають у секторі Гази та бажають евакуюватися. Надійшли ці звернення з моменту, коли між ХАМАСом та Ізраїлем було оголошено тимчасове перемир'я.

"Ми отримали 329 дозволів на наших громадян від ізраїльтян і єгиптян. Нам вдалося вивезти 259 осіб, із них 172 вже перебувають в Україні. Решта вирішили залишитися в Єгипті або виїхати в Європу самостійно", — розповів Євген Корнійчук.

Окремо посол висловився про ті нові 146 заявок. Він вважає, що це дещо дивно, адже більшість із цих людей мали дозвіл на виїзд, проте все одно ним не скористалися вчасно з тих чи інших причин.

Головне завдання зараз — домогтися якнайшвидшого нового руйнування, щоб вивезти охочих на територію Єгипту. Більшість із них — жінки й діти.

"На погодження документи ми вже подали. Ситуація під контролем у президента безпосередньо та в міністра закордонних справ. І я впевнений, що до кінця тижня зможемо вивести істотну частину з решти людей, які висловили бажання бути евакуйованими", — продовжив Євген Корнійчук.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, що Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я. За інформацією місцевих ЗМІ, ракети із сектору Гази випустили приблизно о 7-й ранку за місцевим часом у бік південної громади Холіт. "Залізний купол" для перехоплення не використовувався.

Водночас, хоча бої знову тривають, переговори щодо заручників у Газі тривають.