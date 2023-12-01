Ховаються у Telegram та X: в Facebook виявили мережу, яка поширювали фейки РФ та КНР (звіт)

Російські пропагандистські "медіа" рекламувались офіційними органами влади РФ, які мають представництва у соцмережах, ідеться у звіті компанії Meta.

Компанія Meta опублікувала звіт, в якому розповіла про викриття мережі акаунтів, що брали участь у спецопераціях РФ та Китаю. У зв'язку з цим їм довелось закрити кілька тисяч акаунтів у Facebook, Instagram, WhatsApp. Про поточний стан боротьби з російською та китайською пропагандою ідеться у документі, опублікованою фахівцями Meta.

У звіті вказано, що протягом листопада 2023 року фахівці виявили три мережі акаунтів, які працювали на РФ та Китай. Дві з них діяли на користь КНР, одна — на користь Росії. При цьому зазначили, що у повідомленнях, які поширювались у цих мережах, не було прямих звинувачень проти США, України, політики західних країн. Тому їх назвали "операціями прихованого впливу". Реальна інформація перекручувалась і публікувались підроблені повідомлення, які імітували справжні. Для поширення використовували соцмережу X, Telegram і TikTok.

Як ілюстрацію до дій фейкових акаунтів у звіті наводять скриншоти кількох постів. У одній частині зображення — оригінальний пост у соцмережі, у іншій — брехливе повідомлення, яке публікувалось під виглядом справжнього.

Фейкові повідомлення на користь Китаю та РФ Фото: Скриншот

У мережі фейкових акаунтів, які працювали на користь Китаю, було близько 6 тис. фальшивих "користувачів": 1 тис. в одній мережі, більш як 4 тис. (4789) — у другій.

В російській мережі учасників було небагато, ідеться у звіті: вказують, що велику кількість "вичистили" з перших вторгнення РФ і зараз їх менше. У листопаді виявили шість облікових записів у Facebook, одну сторінку та три облікові записи в Instagram. За кожним обліковим записом стежили по 1 тис. користувачів, зазначили дослідники.

Акаунти були англомовними та імітували, що вони начебто є "медіа". При цьому базувались ці "медіа" в Telegram, а рекламувались офіційними акаунтами російських органів влади в Facebook, X (раніше Twitter) і YouTube.

Основні теми, які висвітлювались у проросійській мережі: політика України та дії ЗСУ, "русофобія", права трансгендерів, критика президента США Джо Байдена і президента Франції Еммануеля Макрона. Також розповідали про позитивну діяльність Росії у Західній Африці.

Аналітики навели назви цих фейкових "ЗМІ" та опублікували, які саме акаунти Telegram, Youtube, X працюють у російській мережі з поширення фейків.

Проросійські фейкові ЗМІ у соцмережах

Пропаганда РФ — деталі поширення фейків

Зазначимо, раніше західні ЗМІ розповіли про виявлення мережі фейкових акаунтів, які поширювали брехливі повідомлення про події в Ізраїлі та Секторі Гази. Зокрема, аналізували дописи про антиізраїльські виступи у Франції — однакові світлини поширились на сайтах та акаунтах, які імітували новинні сайти. Наступні розслідування показали, що було створено портали, які повторювали дизайн та стилістику оригінальних ЗМІ: Fox News, Le Monde, Der Spiegel та ін. При цьому спецслужби вказували, що власники цих сайтів безпосередньо пов'язані з Росією.

Нагадуємо, 30 листопада з'явилась заява представника Міністерства оборони Китаю: посадовці відреагували на закупівлю Тайванем великої партії зброї у США. Тим часом у Росії опублікували черговий фейк про війну в Україні: підробили відео з українського телеканалу.