Британці обрали нове озброєння для своїх патрульних P-8 Poseidon — торпеду Sting Ray

Це легка торпеда, яка призначена для ураження широкого спектра підводних цілей. Її боєголовка з кумулятивним зарядом при влучанні створює спрямований струмінь розплавленого металу, який пропалює корпус, знищуючи ціль.

Міністерство оборони Великої Британії обрало торпеду Sting Ray британського виробництва в якості свого майбутнього торпедного потенціалу для морських патрульних літаках P-8 Poseidon. Поряд із цією торпедою літаки продовжать експлуатувати легку американську торпеду Mk54. Про це 30 листопада повідомила пресслужба королівських ВПС.

"Програма з інтеграції Sting Ray Mod 1 на Poseidon перебуває на стадії реалізації, і це дасть Великій Британії потужний і самостійний торпедний потенціал, що забезпечує гнучкість флоту Poseidon", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що легка протичовнова торпеда Sting Ray Mod 1, яка перебуває на озброєнні військово-морського флоту Великої Британії, розроблена для ураження швидких підводних човнів, що глибоко занурюються і діють в океанському середовищі, а також тихих підводних човнів у прибережних водах.

Вона здатна інтегруватися в системи надводних і повітряних платформ. Sting Ray оснащена складною акустичною системою самонаведення і високоточною навігаційною системою, і може виявляти, класифікувати й атакувати цілі автономно. При цьому торпеда має невелику вартість і не потребує "нав'язливого технічного обслуговування" протягом усього терміну служби.

Фахівці BAE Systems, розробники Sting Ray, уточнили, що цю торпеду створено на базі попередньої версії торпеди Mod 0, вона отримала нові гідролокаційну систему, боєголовку, навігаційну систему, акумуляторну систему. У момент потрапляння в ціль бойова частина торпеди з кумулятивним зарядом створює спрямований струмінь розплавленого металу, який пропалює корпус, знищуючи ціль.

Нагадаємо, 20 листопада патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon вилетів за межі злітно-посадкової смуги на базі морської піхоти на Гаваях. Повідомлялося, що літак здійснював тренувальний політ із розвідки та патрулювання і під час посадки впав у воду.