"Чекаю рішень": Зеленський на Ставці обговорив зміну мобілізації в Україні (відео)

За словами українського президента, у сфері мобілізації потрібні зміни. Це стосується як кількості мобілізованих, так і умов служби.

У п'ятницю, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час яких порушували питання, пов'язані з мобілізацією. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, всі в Україні розуміють, що у сфері мобілізації необхідні зміни. Він підкреслив, що йдеться не лише про кількість мобілізованих. Вирішення потребують питання, пов'язані зі строками та умовами служби.

"Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво і Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції — я чекаю комплексних рішень", — сказав президент.

Під час засідання Зеленський заслухав доповіді командувачів із фронту і головнокомандувача про ситуацію на передовій, а також доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій і міжнародної ситуації наступного року.

"Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції з цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати", — повідомив український лідер.

Нагадаємо, 1 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мобілізація в Україні потребує дещо іншого підходу, оскільки всі, хто бажав захищати батьківщину добровільно, вже пішли воювати.

Раніше, 29 листопада, адвокат, правозахисник і військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм повідомив у коментарі Фокусу, що військово-політичне керівництво країни готує комплексний план мобілізації. Серед важливих питань — демобілізації.