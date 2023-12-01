Мобілізація в Україні: в Офісі президента анонсували пошук нових стимулів для українців (відео)

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, назвав чотири фактори для зміни процесу призову, але не повідомив, які можливі зміни можуть бути внесені у закон про мобілізацію 2023 року.

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Мобілізація в Україні потребує дещо іншого підходу, оскільки усі, хто бажав захищати батьківщину добровільно вже пішли воювати. Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, в ефірі 24 "Каналу" висловив свою думку.

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З його слів, загальну мобілізацію потрібно дещо змінювати. Значна частина українців з певних причин не бажає служити.

Радник керівника Офісу президента відокремив чотири складові, які, на його думку, допоможуть вплинути на ситуацію. З його слів, є чотири фактори:

інша комунікація;

інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки;

фрагментація усіх, хто хоче служити армії в певних підрозділах;

менше особистих позицій щодо процесу мобілізації.

Михайло Подоляк зазначив, що у людей є певне розчарування і зневіра у майбутньому. Повна мобілізація в Україні 2023 року нібито могла дещо загальмувати, але він ці чутки не підтвердив.

"В Україні велика кількість людей, вони як матриця, вирішили, що дійдуть у цій війні до кінця", – зазначив Подоляк.

Посилена мобілізація в Україні

ТЦК, як стало відомо 30 листопада, перевірятимуть документи в громадян на Закарпатті. Спільним наказом голови ОВА та начальника ОТЦК та СП призначено комендантів районів та міст Закарпатської області, які визначають уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

Для людей, які ухиляються від військового обліку, потрібно запровадити кримінальну відповідальність, як вважає військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар". Він обурений тим, що наразі законодавством не вважається злочином ухиляння від військового обліку. Під час війни його слів, відсутність кримінальної відповідальності (лише адміністративна) за такі дії це розкіш.

Нагадаємо, 1 грудня в Офісі президента пояснили заяви РФ щодо перемовин. Росія прагне отримати оперативно-тактичну паузу в самій війні, щоб занурити партнерів України в інформаційний хаос, а також внести корективи у свою воєнну стратегію, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.