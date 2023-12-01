ЗСУ розбили колону російських БТР та відкинули окупантів на північ від Авдіївки, — Bild (відео)

Окупанти намагалися атакувати Степове колоною на бронетранспортерах, кожен з яких коштує 1,7 млн євро. Унаслідок запеклих боїв Силам оборони вдалося відкинути ЗС РФ від населеного пункту.

ЗСУ відкинули російські війська на північ від Авдіївки на Донеччині і знищили кілька одиниць бронетехніки окупантів. Про це пише видання BILD.

Військовий експерт BILD Юліан Рьопке повідомив, що ЗС РФ перейшли у наступ під Авдіївкою і захопили ділянку на південному сході міста.

Також окупанти продовжують спроби захопити село Степове на північному заході Авдіївки, щоб оточити ЗСУ. Днями росіяни знову перейшли до наступу з-під Красногорівки і атакували село Степове колоною сучасних БТР-82А.

"Українські війська на якийсь час зупинили нестримне просування російської армії на північ від стратегічно важливого міста Авдіївка. Завдяки потужному вогню колону сучасних російських БТР вдалося зупинити та знищити", — повідомляє Рьопке.

Він повідомив, що в результаті запеклих боїв Силам оборони вдалося відкинути ЗС РФ від Степового. Зрештою окупанти втратили контроль над місцевістю. ЗСУ в боях знищили декілька БТР-82А, кожен з яких коштує 1,7 млн євро.

Нагадуємо, що ЗС РФ могли просунутися біля Авдіївки та Старомайорського. Бої у великому місті Донецької області почалися в районі місцевого коксохімічного заводу.

Раніше повідомлялося, що в Авдіївці ЗС РФ уже задіяли усі можливі сили й ресурси проти Сил оборони. Їм вдалося захопити терикон, збільшити сіру зону між селами Красногорівка й Степове на півночі від Авдіївки, а також вийти до авдіївської промзони.