ЗСУ ліквідували відомого російського шкуродера, який потрапив до Вікіпедії (фото)

Артем Лаврентьєв відбував покарання у в'язниці, але був завербований до ЗС РФ. За ґрати він потрапив через те, що до смерті закатував домашнього кота.

Сили оборони ліквідували в Україні відомого в Росії шкуродера Артема Лаврентьєва, який кілька тижнів катував кота своєї матері, а відео знущань з тварини викладав в мережі. Про його смерть написали російські зоозахисники.

"Прийшла 100% достовірна інформація, через військкомат. Помер Артьомка Лаврентьєв, шкуродер. Убив разом із співмешканкою кота своєї матері. 3,5 років колонії, позбавлення батьківських прав. З колонії напросився на "СВО". Зник безвісти влітку, знайдено тільки зараз", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рештки окупанта привезуть у його рідний Сєвєродвінськ у РФ у січні-лютому і віддадуть його матері у закритій труні.

Історія кота Кузі

Справа про катування та вбивство кота Кузі, в якій фігурує російський окупант Артем Лаврентьєв, набула в Росії великого резонансу. Цю історію навіть внесли до Вікіпедії. Росіянин зі співмешканкою були засуджені за статтею "Жорстоке поводження з тваринами" та позбавлені батьківських прав, оскільки знущалися над твариною просто на очах у їхньої неповнолітньої дитини.

Співмешканка Лаврентьєва не ладнала з його матір'ю, тож пара вирішила покарати жінку, використавши для цього її 14-річного кота Кузю. Вони викрали чотирилапого і до смерті катували його. Відео із катуванням Кузі вони викладали у своїх акаунтах "ВКонтакте".

Шкуродер Артем Лаврентьєв на суді

Мертвого Кузю співмешканці поховали, але труп тварини вдалося знайти. Експертиза показала, що кіт помер від катування, і одразу ж спливла історія з відео в соцмережах.

Загибель тварини викликала резонанс у Росії – люди почали підписувати петиції з вимогами покарати садистів.

14 лютого 2022 року шкуродерів засудили. Співмешканка Лаврентьєва отримала 3 роки і 2 місяці колонії, сам Лаврентьєв — 3,5 роки колонії загального режиму. Також 26 лютого 2022 року стало відомо, що їх позбавили батьківських прав на спільну дочку.

На міському цвинтарі домашніх тварин у Санкт-Петербурзі поставили пам'ятник коту Кузі.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували окупанта, який засвітився в кліпі українського гурту "Гриби". Окупант Денис Степанов став відомим через свою нещасну історію кохання, яку переглянули 268 мільйонів осіб.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині HIMARS поцілив чотирьох поліцейських, які приїхали з Росії для роботи на окупованій території.