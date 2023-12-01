Обстріл Покровська: парамедик урятував шестимісячного хлопчика з-під завалів (фото)

Групі парамедиків, за словами Руслана Габанова, спершу було складно встановити, звідки доноситься дитячий плач. 6-місячний хлопчик був весь у крові.

Парамедик Руслан Губанов допоміг вибратися з-під завалів будинку в Покровську батькові та шестимісячному хлопчику. 30 листопада російська ракета влучила на подвір'я будинку, внаслідок чого будинок було повністю зруйновано, а двоє дітей разом із батьками опинилися під завалами. Про це повідомляє "Суспільне".

Зараз дорослі перебувають у лікарні. За словами Руслана Губанова, прибувши на місце ракетного удару, група парамедиків почала розбирати завали, але спочатку було складно встановити, звідки доноситься плач дитини.

Обстріл Покровська

"Ми одразу забігли на подвір'я, почули плач дитини, де саме ми не могли зрозуміти, тому що дуже темно, пил, бруд, дим. Почули плач дитини, підбігли туди, я побачив, що там знаходиться чоловік і біля нього дитина", — розповів парамедик ГУ Нацполіції в Донецькій області.

На роздуми часу не було, почувши плач дитини та крики дорослого, він діяв швидко. Парамедик також зазначив, що дитина була вся в крові, і важливо було визначити, чи це її кров.

"Я його витер, на щастя, це не його кров. Я одразу схопив теплу куртку, закутав дитину і побіг до машини, щоб ми її відвезли в лікарню", — пояснив він.

Обстріл Покровська

У підсумку з'ясувалося, що у хлопчика були тільки подряпини на лобі, у батька ж — ушкодження середньої тяжкості, а у матері — забої ноги та суглоба.

31-річний Руслан навчає поліціянтів надавати першу допомогу пораненим у тренувальному центрі Нацполіції. Від початку повномасштабного вторгнення він працює в Донецькій області парамедиком.

Тренінги з тактичної медицини, фізпідготовки та вогневої підготовки відбуваються досить часто, пояснив він, додавши, що найближчим часом збирається з'їздити в лікарню і відвідати шестимісячного Ілая.

Обстріл Покровського району 30 листопада

Уночі 30 листопада російське окупаційне угруповання обстріляло шістьма ракетами С-300 Мирноград, Новогродівку і Покровськ Донецької області.

Під час обстрілу в Новогродівці та Покровську десятьох людей було поранено, зокрема чотирьох дітей. У Новогродівці відомо про загибель щонайменше двох чоловіків, рятувальники намагаються дістати з-під завалів сім'ю з дитиною.

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