На Полтавщині чоловік відкуплявся в суді від мобілізації донатом на 20 тисяч гривень

Чоловіка комісія визнала придатним до служби, але він категорично відмовився брати повістку.

У Полтавській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він заявив, що задонатив на ЗСУ і щоб його суворо не карали. Про це йдеться у вироку Лубенського районного суду.

Згідно з матеріалами суду, чоловіка засудили до іспитового терміну позбавлення волі через те, що він відмовився брати повістку. В суді він заявив, що переказав на ЗСУ 20 тис. грн.

Так, засуджений 28 серпня 2023 року був визнаний ВЛК придатним до служби в ЗСУ. Того ж дня йому вручили повістку, у якій зазначалося, що він має прибути до військової частини 5 вересня. Проте чоловік категорично відмовився її отримувати.

Працівник військкомату склав акт про відмову від повістки.

На суді підозрюваний визнав свою провину і розкаявся. Він показав судді квитанції про те, що переказав на потреби ЗСУ 20 тис. грн і просив його суворо не карати.

Суд врахував той момент, що чоловік переказав кошти на ЗСУ і вирішив не карати чоловіка ув'язненням.

"Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно зі ст. 66 КК України суд визнає його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, надання матеріальної допомоги Збройним силам України", — йдеться у поясненні.

Ухилянта визнали винним за ст. 336 КК України та засудили на 3 роки позбавлення волі, замінивши цей термін роком іспитового терміну.

Нагадаємо, що представники партизанського руху "Атеш" мобілізувалися до ЗС РФ через кампанію з мобілізації в Москві.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що РФ може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.