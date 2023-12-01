"Бояться чесної розмови": Сергій Лавров назвав Блінкена і Борреля боягузами (відео)

За словами дипломата, представники України, Польщі та країн Балтії проігнорували засідання ОБСЄ. А на вечерю запросили представників усіх делегацій, крім росіян.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на засіданні ОБСЄ в Північній Македонії назвав держсекретаря США Ентоні Блінкена і представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля боягузами. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

За його словами, перед початком засідання представники всіх країн приїхали на вечерю, проте російську делегацію не запросили. На цій вечері було зроблено фото, на якому немає представників РФ.

"Усі приїхали, а Лаврова немає. Лавров в ізоляції. Ну це було напередодні, міжсобойчик: приїхати, випити хорошого македонського вина, перекусити. А відкриття (засідання, — ред.) було вранці", — сказав глава МЗС РФ.

Він заявив, що на засіданні не було представників України, Польщі, країн Балтії. Крім того, Блінкен і Боррель відвідали тільки вечерю.

"Вони, напевно, вважають, що тим самим підкреслюють свій намір ізолювати Росію. А я вважаю, що вони просто боягузують, бояться будь-якої чесної розмови з фактами на руках", — заявив Лавров.

Раніше повідомлялося, що в ОБСЄ низка дипломатів вийшли із залу, щоб не слухати Лаврова. Серед тих, хто бойкотував виступ міністра РФ, — Литва, Латвія, Естонія і Польща та Україна. Головні дипломати США і ЄС відвідали тільки вечерю напередодні саміту, на яку Лавров не з'явився. Очільник російського іноземного відомства звинуватив держави НАТО та ЄС у руйнуванні військово-політичного виміру ОБСЄ та огризався колегам, які сиділи поруч.