"Акція помсти": партизани у Мелітополі уразили паливозаправник та знищили окупантів, — ГУР

В Головному управлінні розвідки наголосили, що російсько-окупаційна адміністрація намагається приховати наслідки атаки через "страх перед кремлівськими спецслужбами".

У тимчасово окупованому Мелітополі сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

За інформацією ГУР, вивели з ладу військову техніку та ліквідували живу силу ворога 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді в місто.

"Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур". Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння ― вбиває", — йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через "страх перед кремлівськими спецслужбами".

Нагадаємо, у суботу, 2 грудня, Головне управління розвідки України оголосило про набір до підрозділів активних дій, які реалізують "найзухваліші" операції. На рахунку відповідних підрозділів операції в глибокому тилу ворога, в тому числі й на території Російської Федерації.

Також 2 грудня у партизанському русі "Атеш" повідомили, що українські підпільники провели рейд в тилу російських окупантів у Сакському районі в західній частині тимчасово окупованого Кримського півострова.