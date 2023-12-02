Росія платить родичам мобілізованих, щоб стримати їх від протестів, — розвідка Британії

У пресслужбі розповіли, що 27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації", а за кілька днів їх почали позначати як "фейкову організацію".

Влада Російської Федерації, ймовірно, намагається стримати публічну незгоду родичів російських військових, зокрема шляхом підкупу. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 2 грудня.

"Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестуючих дружин свідчать про те, що в останні тижні влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів", — йдеться у пресслужбі.

В РФ бояться протестів родичів мобілізованих

У розвідці розповіли, що 27 листопада одна з груп дружин мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації", а за кілька днів їх почали позначати як "фейкову організацію".

"Влада, скоріш за все, особливо побоюється будь-яких протестів родичів тих, хто мобілізований з вересня 2022 року і зараз вже більш як рік на фронті", — наголошують у повідомленні.

Протести дружин мобілізованих росіян: що відомо

7 листопада у Москві дружини мобілізованих окупантів вперше вийшли на мітинг з вимогою повернути їхніх чоловіків. На акцію зібралося близько 30 осіб із плакатами, на яких написано "мобілізованим пора додому", "справедливість – це дембель для мобілізованих", "поверніть дітям батьків" тощо.

Окрім того, родичі окупантів хотіли провести ще один мітинг 25 листопада. У ньому мали взяти участь до 300 осіб. Втім влада російської столиці відмовила у такому заході посилаючись на "епідеміологічну ситуацію". Власне, йдеться про заборону проведення масових заходів через пандемію, яку запровадили ще у 2020 році.

Також мітинг не дозволили провести й у Новосибірську, посилаючись на "порушення принципу законності". Однак із невдоволеними жінками російських військових таки зустрілися, однак учасники акції не вірять у те, що їхні вимоги виконають.

Нагадаємо, раніше російське видання "Верстка", посилаючись на своїх співрозмовників у федеральних та регіональних органах влади повідомило, що у Росії протести родичів мобілізованих окупантів вважають однією з найбільших загроз для передвиборчої кампанії. Відтак, щоб уникнути протестів регіональним чиновникам рекомендують виплачувати всім "по максимуму грошей".