Під Бахмутом ЗСУ в активній обороні, за першої ж нагоди переходять до атак, — Сухопутні війська

За інформацією речника Володимира Фітьо, на Бахмутському напрямку українським військовим за добу вдалося ліквідувати 235 окупантів та знищити 8 одиниць військової техніки, серед яких одна БМП-3.

На Бахмутському напрямку українські воїни перебувають в активній обороні, а за кращої нагоди намагаються атакувати російських окупантів. Ворог перед штурмом обстрілює позиції наших військових. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За інформацією Фітьо, українські захисники відбили 21 ворожу атаку в районі населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

"Ситуація на Бахмутському напрямку досить активна. Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода. Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає. Перед тим як здійснювати штурмові дії, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції", — наголосив речник.

Також він додав, що на даному напрямку ЗСУ за добу вдалося ліквідувати 235 окупантів та знищити 8 одиниць військової техніки, серед яких одна БМП-3.

Фітьо наголосив, що основні бойові дії відбуваються як на півдні, так і на півночі від Бахмута. Українські військові перебувають в активній обороні, але за першої ж нагоди переходять до атакувальних дій.

"Наші військові в активній обороні та за кращої нагоди переходять до атакувальних дій і покращують тактичне становище", — додав Фітьо.

Крім того, він зазначив, що нині ЗС РФ намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції, однак успіхів у них немає.

"Намагаються штурмувати малими штурмовими підрозділами "Шторм", "Шторм Z", "Шторм V", які сформовані з колишніх ув'язнених та військовослужбовців-штрафників", — уточнив спікер.

Нагадаємо, що президент України у своєму інтерв'ю AP 1 грудня попереджав, що на додаток до зимових погодних умов Росія, найімовірніше, відновить інтенсивну повітряну кампанію по критично важливій інфраструктурі.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що з початком зими війна в Україні переходить на новий етап, бойові дії, як було заявлено, вже перебувають у затяжній фазі.