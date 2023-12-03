"Не допустимо перемоги РФ": США націлені допомагати Україні поставками військової допомоги, — Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що влаштована Росією війна проти України є "викликом для союзників по НАТО".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не допустять перемоги Росії у війні з Україною і націлені на надання підтримки Києву через постачання військової допомоги. Також він зазначив, що Америка не дозволить перемогти палестинському руху ХАМАС у конфлікті проти Ізраїлю. Про це повідомляє видання Politico.

"Ми також не дозволимо нашим ворогам розділити або послабити нас", — заявив він.

На додаток, керівник Пентагону наголосив, що Сполучені Штати мають здатність стримувати свої зобов'язання перед союзниками, надаючи підтримку як Ізраїлю, так і Україні.

На думку Ллойда Остіна, конфлікт, ініційований Росією проти України, являє собою "виклик для союзників у НАТО".

"Ми не можемо дозволити собі залишитися осторонь", — висловився він.

Остін повідомив, що Сполучені Штати збільшили фінансування виробництва боєприпасів на 50% через високі темпи витрачання американських снарядів в Україні. Він також зазначив, що за період адміністрації Джо Байдена виробництво артилерійських боєприпасів у країні збільшилося в 4 рази.

За його словами, США — "наймогутніша країна на Землі", а американська армія є найсильнішою у світі.

Нагадаємо, 24 листопада ЗМІ писали, що згідно з опитуванням, американці найбільше не люблять Володимира Путіна і Росію.

22 листопада телеканал NBS News опублікував результати соцопитування щодо допомоги Україні та Ізраїлю.