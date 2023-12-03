"Можемо протистояти": російські КАБи стали реальною проблемою для України, — Ігнат

Окупанти скидають авіаційні бомби на прифронтові території, оскільки російська авіація не може залітати в зону дії української ППО.

Україні доведеться зіткнутися із серйозною загрозою у вигляді застосування російських керованих авіаційних бомб. Нападники активно здійснюють кидки бомб на позиції українських захисників і прифронтові області, створюючи реальні виклики для країни. Про це повідомляє речник Повітряних сил Юрій Ігнат та речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що всього півроку тому випадки запуску керованих авіабомб були рідкісними, проте нині окупанти здатні здійснювати до сотні таких кидків на день, особливо в південних регіонах України.

"КАБ летить неточно, але це 500 кг бомба. Вибухівки там багато, і вони беруть масованими ударами. Були вже близько ста за добу показники скидання бомб. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам", — сказав він.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун підкреслив, що окупанти використовують керовані авіаційні бомби (КАБи) для атаки прифронтових територій, оскільки російська авіація не має можливості проникнути в зону дії української ППО.

"Штурмовики і вертольоти, такі як Ка-52 і Мі-24, ми збиваємо, щойно вони потрапляють у зону дії нашої ППО. Користуючись тим, що ППО не може дістати на великій відстані, з якої скидають Су-35 і Су-34 керовані авіаційні бомби, це 50-70 км по лінії бойового зіткнення, тому ворог користується цим", — пояснив спікер.

Ігнат висловлює думку, що винищувачі F-16, надані українськими партнерами, можуть зіграти ключову роль у протидії керованим авіаційним бомбам (КАБам). Ці літаки мають потенціал для ефективного знищення російської авіації, що може значно посилити оборонні можливості України.

"Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", — додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 18 листопада прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" розповіли про ураження екскаватора російських військових на Куп'янському напрямку. Це вдалося зробити за допомогою трофейного FPV-дрона.

17 листопада стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожий автомобіль "Урал-4320" із боєкомплектом до РСЗВ "Град" на Південному напрямку. Військові навели вогонь артилерії та завдали ударів FPV-дронами по цілі.