Тисячі окупантів: у Міноборони назвали втрати РФ за останній тиждень

Крім людської сили, було ліквідовано 4 ворожі ракети і 94 БпЛА.

Протягом минулого тижня військові Збройних сил України знищили понад 7 тисяч окупантів. Про це повідомляє перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Згідно з інформацією від українського міністерства оборони, за період з 27 листопада по 3 грудня військові України знищили 7210 окупантів. Крім того, Сили оборони України успішно знищили 534 одиниці озброєння та військової техніки російських військових.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

62 танки;

117 бойових броньованих машин;

75 артилерійських систем;

6 РСЗВ;

5 установок ППО;

144 одиниці автотехніки;

27 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники знищили 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ повідомили з посиланням на американських офіційних осіб, що втрати Сил оборони України у війні проти Російської Федерації становлять 190 тисяч осіб вбитими і пораненими. За їхніми даними, у війні загинуло щонайменше 70 тисяч українських солдатів і до 120 тисяч було поранено.

Моніторингова місія ООН з прав людини 21 листопада повідомила, що з початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних осіб. Понад 560 із них — діти. Ще понад 18,5 тисячі цивільних осіб дістали поранення.