ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли двох українських бійців під Авдіївкою, — Барабаш

Українські захисники змушені були здатися, оскільки у них закінчився боєкомплект. Подія сталася на Авдіївському напрямку.

У мережі 2 грудня зʼявилося відео, на якому ЗС РФ розстріляли бійців ЗСУ, які здалися в полон. Окупантів, які стратили українських захисників ЗСУ пізніше ліквідували. Про це сказав 3 грудня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, вбивство беззбройних солдатів сталося на Авдіївському напрямку.

"Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурмували ці позиції, і всі, хто там перебував, були ліквідовані", — сказав Барабаш.

Він зазначив, що українські захисники змушені були здатися, оскільки у них закінчився боєкомплект.

Нагадаємо, що омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цей інцидент є порушенням міжнародного права й актом тероризму. Він висловив намір звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та організації Об'єднаних Націй. Офіс Генпрокурора почав розслідування.

Раніше повідомлялося, що на Токмацькому напрямку російські військові розстріляли групу українських військовополонених. Відповідно до шевронів, загиблими військовополоненими були нацгвардійці.