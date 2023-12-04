Дрони збивали у 9 областях: в Повітряних силах повідомили про результати роботи ППО

Ворожі БпЛА запускали з окупованого Криму. Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У ніч проти 4 грудня 2023 року противник атакував територію України 23 ударними БпЛА "Shahed-136/131". Протиповітряній обороні вдалося знищити більшість з них. Про це повідомляють у Повітряних силах України.

Зазначається, що окупанти запускали ударні безпілотники з мису Чауда з окупованого Криму. Також територію України атакували керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", — йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала щонайменше у 9 областях України.

Де лунали вибухи

Вночі під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"В одному з тамтешніх сіл пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, теплиця і газогін. Люди не постраждали. Наші захисники знищили над Павлоградським районом ворожий шахед", — проінформував він.

На інших територіях Дніпропетровщини вночі було спокійно.

Вибухи на Хмельниччині підтвердив перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях до завершення тривоги", – написав він.

Він повідомив, що станом на 5 годину ранку інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

На Івано-Франківщині також працювала протиповітряна оборона. Про це повідомили в місцевих пабліках.

"Шахед" в нашому напрямку. Швиденько в укриття. Летить з Тернопільської області. UPD 04:52: Можемо відпочивати. Дякуємо ППО", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни почали використовувати в "Шахедах" окрім чорного кольору ще й нову бойову частину — термобаричний снаряд аналог заряду "Солнцепека".

Раніше повідомлялося, що у Брянську зграя дронів атакувала склад з "Шахедами". Місцеві жителі повідомляють про дуже потужний "гуркіт" в районі телецентру.