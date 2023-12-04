На фронт не впливає: експерт розповів, чи варто Україні обстрілювати енергосистему РФ (відео)

За словами ексспівробітника СБУ Івана Ступака, навряд чи зима 2023 – 2024 років буде гіршою, ніж торік. Проте знищення енергетичної інфраструктури в якомусь російському місті не має особливого значення для України.

Російські окупанти підлаштовують атаки по території України під погіршення погодних умов, аби залишити українців в мороз без тепла. Крім того, ворог активно "мітить" по місцях скупчення військової техніки. Про це повідомив ексспівробітник Служби безпеки Іван Ступак в ефірі "24 Онлайн".

За інформацією експерта, Україна вже має люфт у майже два місяці порівняно з 2022 роком. Він нагадує, що перші обстріли енергосистеми минулого року розпочалися 10 жовтня 2022 року, і кожного тижня були прильоти, що руйнували українські енергооб'єкти.

"Кожного понеділка прилітало. Зараз такого немає. Звісно кожного дня є повітряна тривога в різних регіонах", — наголошує ексспівробітник СБУ.

Також Ступак уточнив, що 25 листопада на Повітряні сили ЗСУ знищили 71 із 75 запущених росіянами безпілотників.

"Цю атаку окупанти запланували до погіршення погодних умов, які відбулися в Україні 26 листопада. Вони розраховували зруйнувати енергетичну інфраструктуру напередодні морозів та завірюхи, щоб українці замерзли. Але росіянам це не вдалося", — зазначив експерт.

За його словами, ймовірно, навряд чи зима 2023 – 2024 років буде гіршою, ніж минула.

"Росіяни почали підлаштовувати свої атаки до погодних умов. Якщо погода в Україні погіршується, то зростає імовірність, що напередодні відбудуться ворожі обстріли, — наголошує Ступак.

За його інформацією, російські окупанти шукають способи вдарити по місцях скупчення української військової техніки.

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Це принесе "великий профіт" ЗСУ: деталі

Раніше в одному зі своїх виступів президент України Володимир Зеленський заявляв, якщо будуть обстріли української енергосистеми, Російська Федерація обов'язково отримає відповідь.

Ступак зазначив, від ударів ЗСУ по обʼєктах росіян буде велика користь. Однак знищення енергетичної інфраструктури в якомусь місті Росії, на думку ексспівробітника СБУ, не вплине на ситуацію на фронті.

"Якщо завдавати ударів по електричних підстанціях, теплових чи газорозподільчих станціях, які забезпечують теплом та енергією військові об'єкти, аеродроми, квазівійськові об'єкти, зокрема конструкторські бюро, дослідницькі лабораторії, місця виробництва "Ланцетів" – це принесе великий профіт українським військовим", — зауважив Ступак.

Нагадаємо, 1 грудня на окупованій Запорізькій АЕС стався повний блекаут. Увечері стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Також 24 листопада енергетики розповіли українцям, як заощаджувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на систему. Зокрема, порадили тримати температуру у квартирі на рівні 18-20 градусів та дотримуватись правил використання холодильників.