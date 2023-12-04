Не відставати від РФ і Китаю: у США немає інфраструктури для виробництва ядерної зброї

Американські конгресмени стурбовані тим, що нинішні платформи ядерної тріади США можуть вийти з ладу раніше, ніж буде підготовлена їм заміна.

Згідно з даними Комісії Конгресу зі стратегічної позиції США, у держави немає комплексної стратегії та структури сил, необхідних для протистояння ядерним загрозам майбутнього. Ба більше, у Сполучених Штатів немає такої інфраструктури, необхідної для виробництва ядерної зброї, щоб не відставати від Росії та Китаю. Про це повідомляє Defence One.

"Я думаю, ми маємо бути дуже практичними. А зараз майже все відстає від графіка і перевищує бюджет", — заявила голова Комісії Маделін Кридон.

Конгресмени переконані, що США необхідно нарощувати свій ядерний потенціал, незважаючи на "наслідки ймовірної гонки озброєнь із Росією та Китаєм". Така позиція аргументується тим, що американські ядерні бомбардувальники, підводні човни та міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) можуть вийти з ладу раніше, ніж будуть готові їхні заміни.

"Усі три основні програми створення платформ — B-21, Columbia і Sentinel уже стикаються зі зволіканнями. Подальші затримки в постачанні модернізованих систем можуть призвести до дефіциту ядерного потенціалу США, якщо не будуть розроблені та реалізовані адекватні заходи", — йдеться у звіті.

Наприклад, програма Sentinel, яка покликана замінити 400 МБР, 450 шахт і понад 600 об'єктів, нещодавно була відкладена на рік до 2030 року, пишуть оглядачі. Тим часом критики доповіді кажуть, що така стратегія занадто сильно спирається на "сценарій Судного дня" та ігнорує ймовірні наслідки нарощування ядерного потенціалу. За словами експерта Ханса Крістенсена, якщо Вашингтон почне нарощувати ядерний потенціал, то зіткнеться із дзеркальною відповіддю Москви та Пекіна.

Насамкінець оглядачі пишуть, що в документі не вказано бюджет модернізації ядерної програми Штатів, однак у Конгресі вважають, що потрібні понад 621 млрд доларів — це сума, станом на 2021 рік, коли Бюджетне управління Конгресу США оцінило вартість планів ядерної модернізації.

Нагадаємо, міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що одна з ядерних програм США зазнає труднощів і викликає його велике занепокоєння. Йдеться про складнощі з фінансуванням програми Sentinel, у рамках якої йде заміна ракет Minuteman III.